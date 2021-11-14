【綁架案】39歲男子交易泰特幣時遭綁架7日　趁綁匪鬆懈時成功逃走

▲ 39歲男子交易泰特幣時被綁架7日，趁綁匪鬆懈時逃走。（曾秋文攝）

警方拘捕6男1女涉嫌一宗綁架案，犯人訛稱以400萬向受害人購買泰特幣，其後向他施襲並綁架。受害人被綁架7日後，趁綁匪鬆懈時成功逃走。

西九龍總區刑事部署理高級警司鍾雅倫指，案發在11月6日，39歲男受害人為全職投資者，他到九龍灣與網上相識的買家進行面對面交易虛擬貨幣，雙方見面後對方訛稱要到附近工廈才開始買賣，事主不虞有詐，隨對方前往一個工廈單位。當進入單位後，內裡已有數名男子在場，並不由分說持鐵鎚向事主襲擊，導致受害人手和腳均有多處骨折。匪徒強迫受害人交出網上銀行以及加密貨幣平台密碼，並要求受害人致電家人及朋友提供贖金。

其後受害人首先被帶到一處不知名的貨櫃場，再被帶到去大南坑村埔一間環境惡劣狹少及位置偏僻的鐵皮屋，並再遭受拳打腳踢受到嚴重傷害。警方指匪徒多次轉換參竇，相信是為了逃避警方追查。

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受害人家屬在11月9日報警求助，家屬一開始被要求提供800萬贖金，其後增至3,000萬。有別於一般的綁架案，匪徒不斷抬高贖金金額，警方估計是他們與受害人相處時，從其口中或其銀行紀錄，得知受害人相當富有，故有這行為。

西九龍重案組在11月10號接手案件，經過深入情報分析及調查，鎖定受害人有可能被禁錮的地方，並在附近作出部署。在11月12日晚上，受害人趁綁匪鬆懈時，趁機在閣樓一個狹窄的窗口逃走。在場部署的警方見狀亦在同一時間採取拘捕行動。警方在附近拘捕了兩名綁匪，受害人亦成功被營救，目前仍留醫接受治療，沒有性命危險。

警方隨後調查，再拘捕多五名疑犯，一共拘捕了6男1女，年齡介乎25至32歲，全部人來自同一個黑社會。當中兩人被落案起訴，今日於西九龍裁判法院提堂。警方正追查其餘綁匪及主腦，估計尚有7至8人在逃。

事件中，雖然家人沒有支付任何贖金，但因受害人交出戶口密碼，目前他未能開啟戶口，所以暫未能確定損失數字。

警方呼籲市民不要携帶大量現金作加密貨幣交易，而受害者家人若遇以上情況亦應盡快報警尋求協助。

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記者：曾秋文、李榮忠