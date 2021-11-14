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【公屋供應】馬鞍山樟木頭擬建近3,500伙公屋　最快2029年分階段落成

社會 19:55 2021/11/14

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馬鞍山樟木頭擬建近3,500伙公屋。（資料圖片）

政府擬在馬鞍山樟木頭村東西兩邊的地皮興建公屋，分別提供1,820和1,660個單位，合共提供3,480個單位，料可供約9,750人居住。政府料2025/26年度可展可地基工程，2029/30年度起分階段落成。

（區議會文件）

政府向大埔區議會提交文件，當中提及政府擬在樟木頭村以東和以西建公屋。

樟木頭村以東（二號地盤）將建2棟大廈，合共提供約1,820個單位，供約5,100人居住。落成後將會提供長者日間護理中心、安老院舍、綠化、兒童遊樂設施等。

樟木頭村以西（二號地盤）將建2棟大廈，和1座有教育、零售、社福、停車場設施的大樓。項目合共提供約1,660個單位，供約4,650人居住。落成後將會提供長者鄰舍中心、到校學前康復服務、日間幼兒中心、綠化、兒童遊樂設施等。

政府料2025/26年度可展可地基工程，2029/30年度起分階段落成。

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責任編輯：陳梓蔚

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