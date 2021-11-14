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【轉播亞運】體育專員：明年杭州亞運會 相信全港市民都可觀看賽事

政治 20:13 2021/11/14

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

體育專員楊德強表示，政府將積極考慮大型國際運動會的電視轉播權事宜，明年在杭州舉行的亞運會，相信全港市民都可觀看賽事。至於政府會否購買2024年巴黎奧運的轉播權，他則指要考慮不同因素。

楊德強出席香港新聞博覽館的「奧運雄心」精英運動員分享會時，直言政府是否購買2024年奧運轉播權，考慮因素包括本港電視台本身有否興趣購買？轉播權的定價？環球經濟情況等。

出席分享的馬會事務執行總監譚志源表示，港府投得東京奧運會轉播權，讓市民對各項運動有更深入的認識，將體育普及化。

港隊重劍一姐江旻憓，指在東京奧運女子重劍個人賽8強止步，未能取得獎牌，當時感到非常自責，其後在完成比賽後隔離檢疫的21天期間，經過反思，學懂調整自己心態，調低對全運會表現的期望，集中心情享受比賽，最終奪得銅牌。

首次出戰殘奧射箭的危家銓表示，過去10年一直是兼職運動員，過着白天上班、夜晚訓練的日子，「好像做兩份工，但仍然會咬緊牙關」，希望政府增加對兼職運動員的支持。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

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