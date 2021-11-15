【上車必睇】啟德居屋逾3,100伙推遲到2026年後落成　開放式僅250呎或「越起越細」

▲ 至少3個房委會啟德居屋項目要推遲落成，當中有兩個項目更要押後到2026/27年度。（程志遠攝）

啟德是市區居屋供應重鎮之一，港鐵宋皇臺站旁就有6幅擬建居屋地皮。TOPick獲悉，房委會明年8月才陸續接收地盤，當中有兩個項目更需押後一年，到2026/27年才落成，涉及3座樓共3,120伙。

消息又稱，近年市區居屋盤趨向「納米化」，越起越細，房委會規劃下的啟德居屋，最細開放式戶型的室內樓面僅20平方米起，實用面積約250平方呎起跳，料創2014年復售居屋以來最細；另外樂富聯合道居屋項目也有類似開則。

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政府慣例於每年第四季，公布未來5年公營房屋建設計劃，也更新未來十年房屋供應目標。特首在2018年公布，將啟德及安達臣道9幅私樓地改劃興建資助出售房屋，視作短中期市區居屋主要供應來源，外界期望政府更新建屋時間表時，會詳細着墨。

這9幅地由房協及房委會瓜分發展，共涉1.06萬伙。按兩個機構3年前估算，這批項目2024至26年分階段落成；繼房協早前承認，可享維港煙花海景的安達臣道R2-2項目，需延遲1年到2025年才落成後，TOPick接獲最新消息，毗鄰宋皇臺站A出口有兩個啟德項目，也要押後一年到2026/27年度才落成，屬於2B3及2B4地盤，單位供應總數也微跌。

翻查兩年前政府文件，啟德2B3及2B4地盤分別擬建1,540及1,690伙，共3,230伙；本報獲悉，由於2B3地底是屯馬綫隧道，位處鐵路保護區，最終只能興建單幢40層1,280伙單位；政府向城規會申請地積比轉移，放寬2B4的建屋高度限制，讓2B4項目可發展兩座40層居屋共1,840伙，但兩項目修訂建屋總數是3,120伙，仍較原定少110伙。

據悉，土木工程拓展署正在兩幅地皮進行基建工程，明年才完工，房委會料明年8月才可接手地盤。消息稱2B3地盤單位數目大減，令建屋成本「水漲船高」，平均每個單位破百萬元，較2020/21年度每伙居屋的建屋成本平均79萬元貴四成；而2B4地盤每伙建屋成本也貼近7位數字。

至於單位開則，據悉兩盤戶型相若，以開放式及一房開則為主，兩房僅佔總供應兩成；而開放式戶型的室內樓面面積僅約20平方米，換算成實用面積只有約250平方呎左右。消息人士稱，樂富聯合道居屋項目，也有約250呎開則，均創2014年復售居屋以來最細。

測量師學會房屋政策小組主席林家輝認為，這批居屋日後推售時，倘參考「同區七年樓」來評定市值，憂慮呎價或貼近兩萬元；房委會長遠要再檢討售價，加大折扣，讓居屋買家具負擔能力置業。反而現在將居屋面積收細，以圖壓低售價，做法不理想。

房委會建築小組主席陳志球稱，房委會已敲定3個項目試行「組裝合成」建屋，盼加快發展時間，但不會在啟德試行。他強調房委會按現行政策及規劃標準建屋，不存在單位越起越細的講法。

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記者：吳卓峰