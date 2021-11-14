【上車必睇】居屋短中期供應斷崖急插　2023/24年度僅提供800伙創新低

▲ 土瓜灣高山道項目料成2023/24年度居屋供應「大戶」，有500伙。（程志遠攝）

短中期居屋供應「斷崖式」下跌。政府最新承認原定2024/25年度落成的3,100伙居屋，需押後到2025/26年度才落成。當局無解釋具體原因，僅指最終落成日期受各種因素影響，例如惡劣天氣、承建商進度、新建築要求等。政府會持續監察各項目進度，使項目盡快落成。

當局未有具體列明，哪些居屋項目需延遲落成。可是TOPick翻查政府去年底公布的「2020/21至2024/25年度公營房屋建設計劃」，再跟最新公布的2021/22至2025/26預測建屋量比較，發現2023/24年度居屋供應「斷崖式」下跌，由去年公布的5,100伙，大減至800伙，當中涉及啟德2B2地盤約1,800伙、安達臣RS-2地盤約1,900伙，還有坑口昭信路2,500伙居屋，也很大機會受延誤影響。

展望2024/25年度，原定去年底公布居屋落成量有7,900伙，因應上一年度有多個項目推遲，最新就修訂到9,700伙。去到2025/26年度，就會提供7,100伙居屋。至於房協發展的資助出售房屋，2024/25年度有2,120伙落成，分別是安達臣R2-2、R2-3用地，以及洪水橋安置屋邨項目，工程如期進行、無推遲。及至2025/26年度，房協就有3,253伙資助出售房屋落成。

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記者：吳卓峰