【正能量】張源津視病人為家人　提醒醫生需保護休息時間

▲ 張源津視病人為家人，提醒醫生需保護休息時間（梁偉榮攝）

張源津一直緊記祖母教誨，外科醫生要「劍膽琴心」︰「劍膽是要當機立斷、琴心是要心思細密。」他認為做手術如是，接觸病人時亦如是︰

尤其癌症病人，個個都好徬徨，你要慢慢解釋俾佢聽整個治療過程，有時候你覺得個病人完全接收不到，你可能要停低問，「你的心情是點樣？有沒有甚麼想法？」要給他一些時間去消化。

閱診無數的張源津透露，最深刻是遇上一名有腎腫瘤的病人，其因同時有不同內科病屬高風險患者，在手術後因流血不止而離世，但其兒子卻向治療團隊由衷道謝︰

其實中間每一天，我和上司都不停跟患者家人溝通，讓他知道情況及計劃係點，我想過程中她的兒子是完全感受到我們好緊張及好關心他媽媽。

需懂接受失敗 不要逃避

醫專早前調查揭本港7成年輕醫生過勞，約2成更現抑鬱徵狀，同是醫專年輕院士分會主席張源津認為，醫生需懂得正面接受失敗、不要逃避︰「要認清醫生都是人、不是神，你的能力有限，有些事是控制不到，唔多唔少都要有點運氣。」他又提醒，醫生應確保有足夠時間休息︰

你條路咁長，唔係跑短跑，而係一個馬拉松，係要有時間休息。



他以自身經驗做例子，透露仍是初級外科醫生時遇過一名男子因肚痛求醫︰「我好大程度上要靠臨床摸他的肚，當時經驗可能不足，我摸下去覺得還可以，不是急到要衝入去做手術。」怎料該名男子翌日發高燒及出現嚴重炎症，始發現其盲腸炎情況已十分惡劣，須馬上做手術，患者最後手術順利，但他也承認自己責無旁貸︰

有些時候你做得不好，就是一個經歷，最好就從不犯錯，不過犯錯時下次要避免。

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記者：鄧凱文、郭詩詩