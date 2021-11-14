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【外防輸入】國泰：本月曾留法蘭克福機組人員返港須隔離21天　預告返港機組人員需每天檢測

社會 22:25 2021/11/14

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國泰：本月曾留法蘭克福機組人員返港須隔離21天，預告返港機組人員需每天檢測（資料圖片）

本港外防輸入新冠肺炎壓力俱增，昨日初步確診的53歲男國泰貨機機師於今日列為確診，為5日內第3名豁免檢疫機師從德國法蘭克福返港後中招，國泰表示，本月起曾到法蘭克福的機組人員會配合港府要求，在檢疫中心隔離21天，並安排與患者於法蘭克福時居住同一酒店的機組人員轉換酒店。

國泰表示，會全面配合港府要求，讓本月起曾到法蘭克福的機組人員到檢疫中心隔離21天、已立即安排現入住與患者於法蘭克福時居住同一酒店的機組人員轉換酒店，及會盡快暫停機組人員在當地停留；又預告會發布進一步的指引，規定機組人員於回港後接受醫學監察期間的活動，亦會安排返港機組人員每天進行檢測。

國泰續指，所有國泰航班均由已完全接種疫苗的機組人員執勤。所有機組人員在香港以外的地方停留時必須在指定酒店房間內自我隔離，他們亦必須接受頻密的強制檢測，今年以來在香港已接受逾170,000次病毒檢測（包括每執勤航班後的多次檢測）。

為進一步保障香港的公眾健康，國泰航空將要求所有合資格的機組人員須接種第三劑疫苗，亦積極建議國泰航空所有其他員工盡早接種第三劑疫苗。

最新影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

 

 

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