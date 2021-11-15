【JUPAS】教大22/23學年推9個全新學士課程　涵蓋人工智能、教育科技等範疇

▲ 教大下學年將開辦多個全新學士學位課程。（教大提供）

隨著本地產業趨向多元化，近年新興行業相繼冒起，香港在各個領域的人才需求亦出現變化。為回應社會需要，香港教育大學將於2022/23學年開辦3個全新的4年制學士學位課程，涵蓋運動科學、人工智能及環境議題，3個課程合共提供63個學額。

本港代表隊於今屆東京奧運取得佳績，令不少人更關注本港體育發展，教大乘勢推出的運動科學及教練榮譽理學士提供20個學額，課程涉及運動科技、教練學、運動管理、營銷、心理學等。教大健康與體育學系副系主任雷雄德表示，課程為學生提供大量實習機會，包括可到香港體育學院、體適能總會等。他又指出，課程優勢在於內容十分全面，雷雄德分析，近年港府推動體育產業化，加上中央政府的十四五規劃亦包括體育發展，預計未來香港及大灣區的市場需求頗大，相信畢業生就業前景樂觀。

近年教育界着重推行STEM教育，加上疫情下學習模式大改，學校應用更多教育科技，教大就推出提供20個學額的人工智能與教育科技榮譽理學士，學生可學習相關基本知識，包括編程、數據結構與演算法、教育場景中的數碼遊戲與學習、STEM與人工智能教育科技等。教大數學與資訊科技學系系主任楊良河表示，人工智能可在教育多個層面應用，如分析學生成績從而理解其學習困難、自動改卷等，畢業生可擔任技術及支援職位，例如編寫程式員、設計電子學習資源。

環境污染、碳排放等亦為近年熱門議題，教大將推出綜合環境管理榮譽理學士，設23個學額，課程會以本地可持續發展及環境問題入手，如空氣污染，並延伸至關注全球狀況，課程內容包括環保能源政策、科學檢測等，教大科學與環境學系系主任曾寶強說，期望學生透過認識本地環境議題了解全球趨勢，課程亦着重培養學生的傳訊技巧，將相關知識傳遞給大眾。

3個新學士課程均為教資會資助學位，預計聯招申請人須面試，另設高年級入學課程。教大下學年亦將開辦6個「高年級入學課程」，涵蓋幼兒及家庭研習、英語研究及數碼傳訊、文化遺產教育及藝術管理、社會創新與發展研究的領域。教大幼兒教育學系副教授林俊彬表示，幼兒與家庭研習榮譽文學士的課程內容包括於家庭推廣精神健康、如何教導家長如何照顧幼嬰等，適合高級文憑就讀幼兒教育、社工等，並想學習更專門知識的學生。

教大學術及首席副校長李子建形容，今次開辦多個多元學科標誌教大發展的重要里程，他又指出，校方十分著重培育學生的創新和創意思維，以及應用資訊科技的能力，以可配合未來的社會需要。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴