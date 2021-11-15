【強制檢測】涉輸入確診個案6指明地方納強檢　青衣藍澄灣奧海城超市等上榜 (一文看清強檢名單)

▲ 涉輸入確診個案6指明地方納強檢，包括青衣藍澄灣5座 (資料圖片)

因應於潛伏期間曾於香港逗留的一宗輸入個案及一宗初步確診輸入個案，政府深夜就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處6個指明地方的受檢人士，於11月16日或之前接受新冠病毒核酸檢測。6個指明地方包括，青衣藍澄灣5座、奧海城Market Place by Jasons超市、學之園幼稚園（凱帆薈）等等。

11月15日強制檢測公告詳情(受檢人士須於11月16日或之前接受檢測；若在11月12日至11月14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告規定)

1. 藍澄灣5座 -- 青衣青衣路1號；任何在10月23日至11月14日期間曾身處超過兩小時的人士

2. 奧海城Market Place by Jasons -- 大角咀海庭道18號奧海城2期地下G1及G10號鋪；任何在11月9日中午12時至下午4時期間曾身處的人士

3. 中環六號碼頭 -- 中環民光街；任何在10月26日下午7時至下午10時期間曾身處的人士

4. 梅窩渡輪碼頭 -- 大嶼山梅窩梅窩碼頭路；任何在10月26日下午7時至下午10時期間曾身處的人士

5. 學之園幼稚園（凱帆薈） -- 九龍大角咀海帆道11號凱帆薈5樓2號鋪；任何在10月22日至11月13日期間曾身處超過兩小時的人士

6. 凱帆薈壽星宮 -- 九龍大角咀海帆道11號凱帆薈6樓2B室；任何在10月22日至11月13日期間曾身處超過兩小時的人士

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責任編輯 李志強