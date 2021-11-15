【新冠肺炎】本港新增6宗輸入個案5人帶變種病毒　患者居所青衣藍澄灣5座須強檢

▲ （梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（15日）新增6宗個案為輸入個案，至今本港個案累計12,388宗，包括12,387宗確診個案和一宗疑似個案。

新增個案均為輸入個案，涉及6名介乎17至68歲男子，介乎，有5人涉及變異病毒株的感染，有4人帶有L452R、1人帶N501Y，至於餘下一人檢測結果待定。

患者分別由南非、德國、菲律賓、巴基斯坦抵港。2名病人在檢疫期間確診，其餘4人在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

當中個案12,388涉及一名36歲男病人，居於青衣藍澄灣5座。他10月23日離開香港前往南非；他曾於10月22日在香港進行檢測，結果呈陰性。

他乘搭航班QR818於11月11日返抵香港，抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。他於指定檢疫酒店進行檢疫期間的樣本結果呈陽性，並帶有N501Y變異病毒株，但沒有帶有L452R及E484K變異基因。

為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

因應於潛伏期間曾於香港逗留的一宗輸入個案及一宗初步確診輸入個案，政府深夜就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處6個指明地方的受檢人士，於11月16日或之前接受新冠病毒核酸檢測。6個指明地方包括，青衣藍澄灣5座、奧海城Market Place by Jasons超市、學之園幼稚園（凱帆薈）等等。詳情即看【下一頁】

本港外防輸入新冠肺炎壓力俱增，昨日初步確診的53歲男國泰貨機機師於今日列為確診，為5日內第3名豁免檢疫機師從德國法蘭克福返港後中招，國泰表示，本月起曾到法蘭克福的機組人員會配合港府要求，在檢疫中心隔離21天，並安排與患者於法蘭克福時居住同一酒店的機組人員轉換酒店。詳情即看【下一頁】

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨新增1宗個案為輸入個案，涉及L452R變異病毒株的感染，患者沒有病徵。個案為昨初步確診的53歲男貨機機組人員，11月7日從B組指明地區（中風險）德國經航班CX3166抵港，其3月11日、4月7日及11月11日在香港接種三劑復必泰。詳情即看【下一頁】

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