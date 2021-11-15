【消委會】8間流動電話服務供應商5G計劃比較 消委會籲簽約注意6大事項
香港人習慣使用手機看影片、直播及上網等，希望追求高數據量、訊號良好，減少畫面出現「窒格」的情況。消委會比較8間流動電話服務供應商提供的85個 5G流動電話服務月費計劃，其中1間供應商的個人計劃由月費238元，享有27GB數據；月費698元，享有330GB數據，於2年合約期內的總月費支出相差11040元。
消委會指，數據量愈高，每GB的平均價格愈低，不過提醒消費者應考慮合約承諾期長短，以及衡量日常使用數據的習慣和需要，才決定簽訂長期合約。例如SmarTone的個人計劃，每月使用27GB數據量，月費為238元，平均1GB為8.8元，每月最高330GB數據量；月費為698元，平均1GB為2.1元，最便宜與最昂貴月費相差460元，雖然後者每月多享303GB數據，但24個月合約期計需多繳11040元。例如個人月費計劃的100GB，中國移動和中國聯通月費為298元；而110GB方面，1010月費為459元，與100GB相差逾5成。
3個最常見服務計劃數據量，包括27/30GB、100/110GB及300/330GB，比較各商戶的個人計劃收費：
|1010
|3香港3HK
|中國移動
|csl.
|中國聯通
|香港寬頻
|SmarTone
|
SUN
Mobile
|
27/30GB基本月費
合約期內繳付總金額
|
$389/-
$8379
|
-/$288
$7344
|
-/$198
$2850
|
$298/-
$7584
|
$-/$198
$4752
|
-/$348
6384
|$238/$308
|-
|
100/110GB基本月費
合約期內繳付總金額
|
-/$459
$9989
|
$388/-
9744
|
$298/-
4646
|
-/$398
$9984
|
$298/-
$7152
|
$388/-
$8744
|
-/$318
$8064
|-
|
300/330GB基本月費
合約期內繳付總金額
|
-/$759
$16889
|-
|
$498/-
$8250
|
-/$698
17184
|
$498/-
$11952
|-
|
-/$698
$17184
|-
|27/30GB計劃 比併 300/330GB計劃
|基本月費差距
|$370
|-
|$300
|$400
|$300
|-
|$460/$390
|-
|合約期內繳付總額差距
|$8510
|-
|$5400
|$9600
|$7200
|-
|$11040/$11360
|-
|每10GB數據計最低平均費用
|$22
|$31
|$11
|$22
|$17
|$35
|$22
|$52
|基本月費計劃(包括的數據量GB)
|$759(330)
|$688(200)
|$498(300)
|$698(330)
|$498(300)
|$448(100)
|$468(220)
|$398(80)
消委會提醒消費者選擇5G月費計劃時，應注意以下事項：
- 供應商會以禮品、月費回贈等優惠等招徠，但消費者要留意是否設有條款限制，如登記計劃時需預繳款項才能換領禮品；用戶取消合約，須向商戶以正價賠償禮品價值；及月費回贈並非一次過退回，而是分期存入用戶的賬戶
- 只有共享計劃的主登記人才可更改或終止合約，商戶不會處理副卡使用人的相關要求。基於共享計劃內的電話號碼均為登記人所擁有，使用副卡的子女 若希望一直保留使用中的電話號碼，待日後轉用學生或個人計劃，必須經由 登記人親自處理
- 選擇共享計劃時，宜按每名家庭成員的需要，謹慎揀選合適數據量的月費計 劃，以及計算全合約期的總開支
- 若透過電話、街站或非官方渠道登記月費服務，應要求商戶盡快提供書面合約，並為所有口頭承諾錄音或作書面確認。如發現商戶提供的書面合約與登 記時銷售員的承諾有所出入，應即時向商戶反映
- 選擇5G服務及或5G手機時，應了解其5G手機型號是否支援相關網絡服務供應商所提供的5G網絡
- 部分5G手機可放置多於一張SIM卡，考慮購買此類5G手機前，應了解手機的所有SIM卡卡槽是否可同時支援5G網絡連接；或者手機使用的所有SIM 卡均處於啟動狀態時，手機的 5G 通訊會否受到限制
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記者：余思嵐