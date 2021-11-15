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【消委會】8間流動電話服務供應商5G計劃比較　消委會籲簽約注意6大事項

社會 11:04 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

消委會提醒消費者宜按日常使用習慣揀選合適計劃。（istock圖）

香港人習慣使用手機看影片、直播及上網等，希望追求高數據量、訊號良好，減少畫面出現「窒格」的情況。消委會比較8間流動電話服務供應商提供的85個 5G流動電話服務月費計劃，其中1間供應商的個人計劃由月費238元，享有27GB數據；月費698元，享有330GB數據，於2年合約期內的總月費支出相差11040元。

消委會指，數據量愈高，每GB的平均價格愈低，不過提醒消費者應考慮合約承諾期長短，以及衡量日常使用數據的習慣和需要，才決定簽訂長期合約。例如SmarTone的個人計劃，每月使用27GB數據量，月費為238元，平均1GB為8.8元，每月最高330GB數據量；月費為698元，平均1GB為2.1元，最便宜與最昂貴月費相差460元，雖然後者每月多享303GB數據，但24個月合約期計需多繳11040元。例如個人月費計劃的100GB，中國移動和中國聯通月費為298元；而110GB方面，1010月費為459元，與100GB相差逾5成。

3個最常見服務計劃數據量，包括27/30GB、100/110GB及300/330GB，比較各商戶的個人計劃收費：

  1010 3香港3HK 中國移動 csl. 中國聯通 香港寬頻 SmarTone

SUN

Mobile

27/30GB基本月費

合約期內繳付總金額

$389/-

$8379

-/$288

$7344

-/$198

$2850

$298/-

$7584

$-/$198

$4752

-/$348

6384

 $238/$308 -

100/110GB基本月費

合約期內繳付總金額

-/$459

$9989

$388/-

9744

$298/-

4646

-/$398

$9984

$298/-

$7152

$388/-

$8744

-/$318

$8064

 -

300/330GB基本月費

合約期內繳付總金額

-/$759

$16889

 -

$498/-

$8250

-/$698

17184

$498/-

$11952

 -

-/$698

$17184

 -
27/30GB計劃 比併 300/330GB計劃                
基本月費差距 $370 - $300 $400 $300 - $460/$390 -
合約期內繳付總額差距 $8510 - $5400 $9600 $7200 - $11040/$11360 -
每10GB數據計最低平均費用 $22 $31 $11 $22 $17 $35 $22 $52
基本月費計劃(包括的數據量GB) $759(330) $688(200) $498(300) $698(330) $498(300) $448(100) $468(220) $398(80)

消委會提醒消費者選擇5G月費計劃時，應注意以下事項：

  •  供應商會以禮品、月費回贈等優惠等招徠，但消費者要留意是否設有條款限制，如登記計劃時需預繳款項才能換領禮品；用戶取消合約，須向商戶以正價賠償禮品價值；及月費回贈並非一次過退回，而是分期存入用戶的賬戶
  • 只有共享計劃的主登記人才可更改或終止合約，商戶不會處理副卡使用人的相關要求。基於共享計劃內的電話號碼均為登記人所擁有，使用副卡的子女 若希望一直保留使用中的電話號碼，待日後轉用學生或個人計劃，必須經由 登記人親自處理
  • 選擇共享計劃時，宜按每名家庭成員的需要，謹慎揀選合適數據量的月費計 劃，以及計算全合約期的總開支
  • 若透過電話、街站或非官方渠道登記月費服務，應要求商戶盡快提供書面合約，並為所有口頭承諾錄音或作書面確認。如發現商戶提供的書面合約與登 記時銷售員的承諾有所出入，應即時向商戶反映
  • 選擇5G服務及或5G手機時，應了解其5G手機型號是否支援相關網絡服務供應商所提供的5G網絡
  • 部分5G手機可放置多於一張SIM卡，考慮購買此類5G手機前，應了解手機的所有SIM卡卡槽是否可同時支援5G網絡連接；或者手機使用的所有SIM 卡均處於啟動狀態時，手機的 5G 通訊會否受到限制

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

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