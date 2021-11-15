【疏忽爸爸】爸爸任由兒子過馬路扭計躺平 　2歲仔獨留路中央險遭貨車撞死

▲ 爸爸任由2歲仔在馬路中央扭計，孩子險被貨車撞倒。

馬路如虎口，父母帶住小朋友更要份外小心。然而，內地有爸爸卻因2歲兒子扭計，竟任由孩子坐在馬路中央，轉身離去，結果有貨車駛至，險把男孩捲入車底，慶幸司機及時扭軚，才不至發生悲劇。

你不走我走了！

事發於11月6日，浙江義烏市一名爸爸帶著2歲的兒子，走過一個十字路口，然而在馬路中央，孩子突然扭計躺平，爸爸竟在這時教仔，不願向孩子妥協，於是推著學行車向前走了兩步。

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男童見狀起來跟隨，爸爸就在原地等待，但當孩子見爸爸停下來，又重新躺平落地，這時已經有一輛白色的小貨車從孩子身邊駛過。不過，爸爸似乎仍未察覺馬路的危險性，仍繼續把孩子留在路中央，自顧向前走。

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男童險被貨車撞倒

正當他回頭之際，就發現一輛裝滿貨物的貨車準備左轉，但這時左邊有一輛直行車，男童的位置剛好是貨車司機的視野盲區，貨車向孩子駛去，險些把孩子捲入車底。幸好最後司機在碰撞到孩子前及時發現，並緊急扭軚，男童僅輕微擦傷。

爸爸即時丟下學行車飛奔回來，抱起受傷的孩子。其後警方到場，爸爸告訴警員指，當時孩子突然發脾氣不肯前行，蹲在地上，

我就繼續往前走，說「你不走我走了」，但我一直是回頭看的。

事發影片在網上瘋傳，不少網民都抨擊涉事爸爸不負責任，甚至有人陰謀論認為，爸爸是想兒子死掉。不過，亦有人認為涉事爸爸可能較少機會獨力湊仔，才疏忽大意。「誰都知道馬路很危險，怎麼可能把孩子留在路中心？根本是謀殺！」、「那裏一直有車駛過，為甚麼不趕快抱起兒子離開？」、「平時可能主要是媽媽或嫲嫲照顧孩子，才沒法好好管控兒子」。

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責任編輯：王明芳