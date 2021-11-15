【升中選校】早上6時集訓晚上8時仍在校學習 九龍女校收生準則冀不怕捱苦

▲ 九龍城區一間中學女校收生準則。

社交群組是家長的溫度計，每每看到父母們所擔憂的事情。家長傳來一則報道，說某中學校長選擇入讀的學生，除了成績外，亦希望學生不怕捱苦，怕累怕辛苦的學生未必適合該校的生活。校長描述有些學生8時仍在學校做練習，翌日早上6時已回校集訓，顯露出入讀的同學不但主動學習，更會珍惜每一個機會。

有部分家長認為，這是不健康的教育制度所致，他們認為孩子入讀這類高壓的學校，家長與孩子都會感到非常乏力，長此下去，最終只會讓孩子受苦，走上絕路；有些家長則認為沒有甚麼不妥，正所謂「食得鹹魚抵得渴」，入讀這類學校前家長應早作心理準備，若只因為名校而讓孩子入讀，則只會自討苦吃。

正當家長互相激烈地討論時，在旁的吉媽也好奇地問我，小吉是男孩子，當然無緣報讀這所女校，但如果有機會，是否都會考慮？其實每位父母都會給孩子最好的東西，但每個孩子都有自己的個性，讓孩子找到適切的方向尤其重要。一些主動愛競爭的孩子，遇強愈強，自然適合一些高度競爭的學校；有些孩子性格內斂，需要「暖身」的空間，閒逸的學校生活反而更適合他們，讓他們有足夠的時間發揮所長。

沒有好與壞，只有合適不合適。愛恩斯坦亦曾說：「每個人都是天才。但如果你用爬樹的能力評斷一條魚，它將終其一生覺得自己是個笨蛋。」因此，父母要先行了解孩子的個性及能力，才能為孩子找到理想的學校。每個孩子都有自己的人生路向，找對了，他們才能在人生舞台上發光發熱。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「孩子的人生舞台」