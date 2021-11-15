【消委會】9成半花生堅果食品樣本屬高脂　時興隆花生含納量最高

▲ 消委會檢視市面33款樣本，有9成半花生堅果屬高脂食品。

不少人有閒時會以進食堅果花生等代替薯片、薯條等零食，本以為是健康小食，但可能是高脂食品。消委會測試了33款市面有售的花生和堅果食品，結果發現逾9成半樣本屬「高脂」，但大部分脂肪為「好」脂肪，適量攝入對身體有益。不過，有5款樣本因添加了糖和鹽而屬於「高糖」或「高鈉」，過量攝取會增加患上心血管疾病和腎病的風險。



是次測試33款花生和堅果樣本，包括5款杏仁、6款腰果、8款花生、4款開心果、4款合桃、5款雜錦產品，共32款預先包裝樣本，以及1款散裝合桃樣本，每包售價由9.9元至188元不等。

有33款的樣本中，僅2款獲得5星滿分，分別的是「Meadows」的脆焗原粒杏仁和「Heritage」Raw Walnuts 合桃樣本，售價為19.9元及130元。

另有6款獲得4星半，分別為：

杏仁：「Meadows」脆焗原粒杏仁、「哈特 Hart」美國鹽焗杏仁

花生：「Planters」Cocktail Peanuts、「佳之選」印尼香脆花生、「欣和」黃飛紅麻辣花生

開心果：「蝴蝶牌」烘焙開心果

花生和堅果含有豐富有益的不飽和脂肪酸，有助降低體內膽固醇和有益心臟健康，但過量攝取則有機會引致肥胖，增加患上相關心臟病、高血壓等慢性病的風險。檢測結果顯示，除「759阿信屋」的芥末味脆皮花生樣本外，其餘樣本均屬「高脂」食品，每100克含27.5克至65.5克總脂肪。

「滋味」合桃總脂肪含量最高

總脂肪含量最高的樣本為「滋味」的Natural Walnuts，每100克樣本檢出65.5克總脂肪，以一個每天的能量攝取量為2,000千卡的成年人計算，食用一份（30克）便會攝入19.7克總脂肪，約佔世衞建議的攝取量上限（66.7克）的30％，若食用一整包（100克）的話，則佔建議上限的98％。

2款樣本屬「高糖」

另外，2款的樣本屬「高糖」食品，分別為「Tom's Farm 1982」Dry Roasted Wasabi Almond 的杏仁樣本和「759阿信屋」的芥末味脆皮花生樣本，每100克分別檢出17.8克和20.1克糖。

3款樣本屬「高鈉」

至於3款屬「高鈉」的花生樣本，分別涉及「欣和」黃飛紅麻辣花生、「大哥」燒烤味花生豆和「時興隆」金龜嘜萬里脆花生，檢出的鈉含量分別為每100克876毫克、747毫克和895毫克。

當中「時興隆」金龜嘜萬里脆花生檢出鈉含量最高，以英國心臟基金會建議控制食量，即一手把（30克），作為研究的樣本分量。食用一手把時興隆金龜嘜萬里脆去殼花生，便會攝入約269毫克鈉，是世衞建議成人每日鈉攝取上限的13％。

另外，逾6成樣本營養素標示值與測試結果的差異超出《營養標籤及營養聲稱技術指引》內所訂的規管容忍限。消委會已將資料交予食安中心跟進。

消委會提醒，消費者要精明揀選花生堅果類食品，並務必要控制食用分量， 保持均衡飲食，才能吃得健康，同時亦應細閱預先包裝食物上的成分表，宜選購無添加油、糖和鹽的食品。

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責任編輯：郭詩詩