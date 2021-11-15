【消委會測試】7款鑄鐵鍋有4款釋出金屬量超出國際標準　「Bruno」致癌重金屬超標16倍

▲ 7 款鑄鐵鍋樣本中，有 4 款檢出不同金屬的釋出量超出國際標準（梁偉榮攝）

鑄鐵鍋為家庭主要廚具之一，消費者委員會測試的 7 款鑄鐵鍋樣本中，有 4 款檢出不同金屬的釋出量，分別是鉻、錳或釩，超出國際標準或歐洲委員會所訂的上限當中 1 款樣本檢出的鐵釋出量超出歐洲委員會的指引上限 54 倍，另 1 款更檢出致癌重金屬砷及鎘，而砷的釋出量超出國際標準上限 16 倍，有關鈷、鋰、鋁、砷、鎘等，測試結果已交予海關跟進。消委會促請生產商立即審視產品原材料及生產流程，改善產品質素，以保障消費者健康。

是次測試7款樣本中，有5款有琺瑯塗層，售價介乎798元至3,199元。測試項目涵蓋樣本的金屬釋出量及/或含量、傳熱速度、熱力均勻度、保溫表現、耐熱程度及手柄燙手程度，並評估有琺瑯塗層的樣本的耐用程度等。結果顯示整體表現參差，當中 3 款有琺瑯塗層的樣本獲4.5分，餘下樣本只得2至3分。

由於金屬可在人體內積聚，若於烹煮食物的過程中，食物器皿釋出金屬並遷移到食物，當中砷、鎘、六價鉻化合物(鉻的其中一種形態) 及鈷同被國際癌症研究機構歸類為會令人類致癌物。另外，過量攝入鋰可能會導致輕微腹瀉、 噁心及手震等，也有機會影響甲狀腺功能或導致胎兒不正常。

消委會將酸性模擬食物放入樣本中，並置於95度至100 ̊C 的高溫環境下2 小時。結果顯示，2款琺瑯塗層樣本「Vermiculara」及「Bruno」檢出的金屬超出歐洲委員會及法國DGCCRF標準上根0.4倍至16倍。另外，2款無塗層的樣本「柳宗理Sori Yanagi」及「Lodge」金屬的釋出量超出0.7倍至54倍不等，其中「Lodge」檢出鐵釋出量超出歐洲每1000克不可超過40毫克的標準，超出54倍。

在今次的測試中，亦包括產自法國的Le Creuset及Staub，測試的樣本分別售2,788元及3,199元，兩款的總評都達4.5星，沒有測試到金屬釋出量，兩款的表現相若。

另外，測試亦發現鑄鐵鍋的傳熱速度及熱力均勻度差異很大，使用相同爐具加熱， 樣本間的傳熱速度可相差近 3 倍；熱力均勻度方面，「Bruno」樣本於電陶爐加熱時，鍋內底的最大溫差可高達191°C，增加掌握烹調效果的難度。而於煮食時，全部樣本的手柄溫度都高於歐洲標準所訂的上限(55°C)，介乎 89.3°C 至 97.3°C，消費者使用鑄鐵鍋煮食時，應先戴上隔熱手套或使用隔熱墊，避免燙傷。

「Bruno」代理商表示，已再要求廠商委託認可的獨立實驗室為其產品，進行化學安全性測試，結果亦是合格，並已向消委會提供相關測試報告；另指對結果中的金屬釋出量測試結果有疑惑，但為安全起見及釋除顧客的疑慮，已暫停銷售相同批次的有關產品。

「Lodge」廠商表示，會向消委會提供認可的獨立實驗室為其產品進行化學測試的報告，以證明產品符合歐洲委員會的金屬釋出量要求，指若消委會將其產品跟有琺瑯塗層的產品比較對其產品並不公平。

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記者：陳麗娜