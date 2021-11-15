【聲夢傳奇】TVB捧聲夢學員元旦夜中環開騷　炎明熹姚焯菲挑戰15000觀眾演出場地

▲ 《聲夢》學員氣勢強勁，將會舉行元旦騷。

《聲夢傳奇》15名學員獲TVB重點力捧，當中炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）更是人氣急升。

TVB早前公布在除夕夜於中環海濱活動空間舉行跨年騷，由於一眾「聲夢」學員氣勢愈來愈勁，粉絲人數不少，故TVB決定「重用」除夕騷舞台，安排聲夢學員於元旦夜開騷，一於讓眾「聲夢」學員挑戰15000觀眾的場地。

【跨年倒數】TVB出招硬撼MIRROR 古巨基復出參與無綫跨年騷

▲ 15位聲夢學員獲TVB力捧。（取自instagram）

聲夢學員元旦夜開騷

TVB與內地平台和央視合作舉辦跨年晚會《香港最美的夜2021 跨年演唱會》，參與演出之歌手包括古巨基、李克勤、周慧敏和以及一班聲夢學員等，有指歌神張學友、陳奕迅、容祖兒、Twins、郭富城等即在洽談當中，TVB似以此對撼ViuTV於西九舉行的除夕騷。

在今日（11月15日）有報道指，TVB安排眾「聲夢」學員於元旦夜繼續獻唱，於中環海濱活動空間舉行演唱會，報導指該元旦演唱會暫定舉行一場，會公開發售門票，已榮升「師姐」的炎明熹將率領一眾學員載歌載舞。

近年不少歌手於中環海濱活動空間開騷，包括天王黎明、陳奕迅和鄭中基等，該場地可容納超過15,000人。

最新影片推介：曾志偉專訪

畢業演唱會掀搶飛熱

其實《聲夢傳奇》決賽完結後，TVB已即安排15位學員於8月中假旺角麥花臣場館舉行「畢業演唱會」《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》，當時已掀起搶飛熱潮，今次挑戰多十倍觀眾的場地，相信會吸引粉絲撲飛。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【聲夢傳奇x萬千星輝賀台慶】姚焯菲新歌MV逾120萬點撃率 Chantel視炎明熹為良師益友

TVB不惜工本

另外，據指TVB為增添熱鬧氣氛，除夕騷當晚安排無人機匯演外，更計劃在舞台上放煙火。

眾「聲夢」學員獲TVB力捧，決賽後即跟15位學員簽經理人合約，除安排拍攝劇集《青春本我》和演出大型綜藝騷外，為人氣最勁炎明熹、姚焯菲推出個人單曲。

同時，TVB亦預告製作一系列《聲夢》節目，當中包括《聲夢傳奇2》、《聲夢》學員參與的遊戲節目《聲夢學院》，以及選拔出18位11至15歲少年參加的《聲夢Junior》等。