【車CAM直擊】屯門鐵騎士直衝斑馬線　年邁夫婦險被撞老翁揮手洩憤

▲ 屯門鐵騎士直衝斑馬線，年邁夫婦險被撞老翁揮手洩憤。

「馬路如虎口」，司機或途人都應打醒十二分精神。網上流傳一段行車記錄儀片段，一對老夫婦正在過斑馬線，突然一輛電單車直接在兩人面前駛過，情況相當危險。

片段疑拍攝於屯門安定邨一道斑馬線，當時有數名行人過路，包括一對年長夫婦，兩人步伐緩慢，此時，一輛電單車駛至，老夫婦見狀減慢腳步，然而電單車司機無視兩人，未有停下，直接在老夫婦面前駛過。

老翁隨即大感不滿，向電單車司機大力揮手，老婦見狀立即攙扶，並向其他司機示意等候。所幸，片段可見兩人沒有受傷。

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片段引起網民關注，不少人留言批評涉事司機的駕駛態度，指他罔顧其他道路使用者的安全，「嗰個班馬線！十個有九個半都唔停車架！嗰度好多老人家！真係要搵警察做啲嘢先得」、「基本安全意識都無，還在路上駕駛！交返個牌出嚟啦！」。

據運輸署資料，當駛近「斑馬線」時，駕駛者須留意是否有等候橫過馬路的行人（特別是兒童、長者及殘疾人士），並應減速，預備在「讓路」線前停下來，好讓他們橫過馬路。如有人踏足「斑馬線」上，駕駛者便須停車，讓行人橫過馬路。在髹有「之」字線的控制區內，不可超越最靠近「斑馬線」正在行駛的車輛，也不可超越正停下讓路給行人的車輛。

警方過去曾表示，衝斑馬線行為嚴重危害其他道路使用者的安全。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及停牌至少6個月。警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

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責任編輯：羅嘉欣