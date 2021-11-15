【若瑟環島游】方力申率StJo舊生慈善環島遊　創「最快接力環島游」健力士紀錄

▲ 聖若瑟書院舊生11月13日舉辦《若瑟環島游》。

聖若瑟書院舊生11月13日舉辦《若瑟環島游》，聖若瑟書院舊生、前港隊泳手及香港游泳紀錄保持者方力申，率領跨越40 屆的聖若瑟書院舊生(1984 - 2022)，同時以接力形式環繞香港島游畢一周，由沙灣出發，途經中環、柴灣、鶴咀、赤柱、香港仔、數碼港，展開全港及本港學界首次全程45 公里的團體慈善環島泳，合力為母校籌募善款進行重建計劃，為現在及未來的聖若瑟書院學生提供與時並進的學習環

境，，至今共籌得超過1500萬善款；更旨在向公眾宣揚運動的重要性，進一步推動本地體育的發展。

《若瑟環島游》更集合多名現役香港隊代表包括黃偉倫、郭俊希、陳浚軒、陳彥彬、陳栢軒及陳梓軒組成接力隊伍。隊伍最終成功以8 小時30 分40 秒75 完成45 公里環島游壯舉，創造「最快接力環島游」健力士世界紀錄。

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方力申是聖若瑟書院1997 年校友，他表示，成功創造「最快接力環島游」健力士世界紀錄的隊伍帶領他們更進一步，為《若瑟環島游》賦予更深層次的意義：

經過歷時一年的籌備，《若瑟環島游》終於順利舉行。非常感謝籌委會無私的付出，以及聖若瑟書院的老師和舊生支持我們由最初的一個信念走到今天。《若瑟環島游》需要的並不只是破紀錄的泳手，而是要展示我們幾十位來自不同年代的舊生、學生和老師走在一起為母校籌款出一分力。

盧煜明教授（1981 年校友）早前於誓師大會上更為母校捐贈200萬元支持《若瑟環島游》及母校的重建計劃，期望於創科及其他方面支持為師弟們追尋理想：

科學研究和運動有很多相似的地方，我經常跟我的學生說，科學研究是10% inspiration和90% perspiration，放於運動上就更加可能是1比99了。我非常榮幸在去年獲得科學突破獎，為感謝母校對我的培育，因此希望可以將部份的獎金捐給母校，作為培育下一代，尤其是在科學技術領域的發展。

《若瑟環島游》有部分捐款將透過香港遊艇會慈善基金會，贊助本港低收入家庭及有特殊需要的兒童學習游泳、水上求生及其他水上活動等，從而協助弱勢社群建立自信。

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責任編輯：鄺嫻