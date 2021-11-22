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【小學試題】小五中文名校精選試題答案　閲讀理解辨識修辭手法

中小學 00:00 2021/11/22

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一. 

1. 籌備

2. 成果

3. B

4. 因為作者和同學們共同經歷各種辛酸，而且在音樂節中經歷不斷的努力，最終贏得歷屆最好的成績。

5. 我認為作者的成功並非僥倖，原因是他們全力做足準備，並且每日奮鬥至晚上。經歷數個星期，大家不斷努力沒有放棄也沒有半句願意，所以他們的成功是用努力換來的。

6. 答案合理即可。

二. 

1. 優秀的立言一向名列前茅，怎料在這次測驗中大失水準。

2. 這顆紅寶石晶瑩剔透，令女士們愛不釋手。

3. 在奧運會的閉幕典禮中，各國的歌手們都以嘹亮的歌聲獻唱。

4. 現今香港的房子雖小，只有麻雀那麼大，但設施卻一應俱全。

5. 桐彤老師為人大公無私，對任何人都是一視同仁，絕不偏頗。

三. 

1. D

2. B

3. A

4. C

5. A

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