【商場活動】Sanrio男團HAPIDANBUI打卡裝置 登陸置富Malls歡渡音樂聖誕

▲ Sanrio男團HAPIDANBUI登陸置富Malls旗下的馬鞍山廣場，呈獻此「聖誕全民追星ON STAGE」裝置，以一身型格滿分的雅痞西裝look亮相。(相片來源︰置富Malls)

當下男團當道，Sanrio最新世代男團HAPIDANBUI亦首度現身置富旗下商場，幾個成員Bad Badtz-Maru (XO)、Ahirunopekkle (AP鴨)、Pochacco (PC狗)、Keorkerokeroppi、Tuxedo Sam及Hangyodon將會以不同形象出現，粉絲打卡是時候。

日本Sanrio角色眾多，HAPIDANBUI這組合萌趣十足。HAPIDANBUI打卡裝置展活動於即日開始，在置富Malls4間商場舉辦4場巡迴表演，各有主題場景，合家歡最是合適。

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為打響名堂，HAPIDANBUI各成員以一身型格滿分的雅痞西裝look 登陸馬鞍山廣場，霓虹裝置別有風味。在+WOO嘉湖，則有HAPIDANBUI六子趁聖誕前夕大搞突襲，換上最型的街頭look現身MERRY MUSIC音樂會與眾同樂。在紅磡置富都會，就以巴士為主題，除了六子海外巡演的主題海報外，每位成員都有一張個人chok爆獨照讓粉絲打卡。至於沙田置富第一城，則有這「HAPIFEST聖誕音樂車」，設計得像小舞台，樂聲High爆全場，打卡一流。

同場還推出「HAPIDANBUI 尖叫養聲保溫杯」，型格黑色配上螢光粉紅彈蓋扣，造型時尚奪目，另外也有「HAPIDANBU大休小摺凳」輕便易攜，通宵霸位等偶像亦無問題。

「置富Malls · HAPIDANBUI 聖誕全民追星之旅」

日期︰即日至2022年1 月2日

地點︰馬鞍山廣場L2天幕廣場、+WOO嘉湖1期地下大堂、紅磡置富都會L7大堂、沙田置富第一城地下

記者︰馮柏偉