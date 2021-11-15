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【消委會】3款鑄鐵鍋獲4.5分總評　均通過金屬釋出量測試

社會 11:06 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

3款鑄鐵鍋獲4星半總評。（梁偉榮攝）

消委員測試了市面上7款鑄鐵鍋樣本中，有4款檢出不同金屬的釋出量超出國際標準或歐洲委員會所訂的上限，當中「Bruno」牌檢 出致癌重金屬砷（Arsenic）的釋出量更超出標準所訂的上限16倍。詳情即看：【下一頁】

不過，7款鑄鐵鍋樣本，消委會推薦3款獲4.5分的琺瑯塗層鑄鐵鍋：

  • 「Lagostina」Tradizione Stewpot with lid 22cm，售價2,480元
     
  • 「Le Creuset」Signature Round Casserole/Oven 22cm，售價2,788元
     
  • 「Staub」Cocotte Ronde 22cm，售價3,199元

消委會表示，3款琺瑯塗層鑄鐵鍋均通過金屬釋出量測試，整體表現亦佳。其中「Lagostinaa」的熱力均勻度較佳，在氣體爐、電磁爐和電陶爐上加熱時，最大的溫差均屬各樣本中最低，只有61度至108度不等，而且售價低；「Le Creuset」的傳熱表現較好，在電陶爐上加熱時，鍋內底的整個監測範圍內的溫度由常溫上升到至少達180度只需1分4秒。

至於「Staub」的琺瑯塗層耐用程度較好，在50牛頓的力度撞擊後其琺瑯塗層才受損，故在此測試範疇獲得滿分五分。

消委會又提醒消費者，由於不同人的煮食習慣、對鑄鐵鍋的重量、大小及顏色等喜好各有不同，消費者宜同時考慮自己的需要及喜好作出選擇。

更多消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

《家庭台》最新熱門影片：過多蛋白質或加速鈣質流失 營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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