【導演請指教】影后竟被指演技生硬　王晶直指：會選擇年紀較大的配楊千嬅

▲ 影后楊千嬅表現生硬顯老態，演技節目導師王晶直指導演浪費。

內地影視導演競技真人騷節目《導演請指教》，請來4位製片人點評16位導演的作品。在最新一集《導演請指教》，由影后楊千嬅演出內地新導演王暘執導的短片《讀心》，可是卻被評判王晶直指導演不懂得用楊千嬅這位演員，令她演得非常疲累，並建議找年紀較大的演員如許紹雄跟她搭配才較合適。

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▲ 楊千嬅老態盡顯。（影片截圖）

楊千嬅未能發揮水準

內地節目《導演請指教》由王晶、方勵、陳祉希、郝蕾四位製片人審評16位導演的作品，點選出「年度最具價值導演」，每個作品都會請來當紮的演員參演，為港人熟悉的有胡杏兒、惠英紅、薛凱琪等。

日前播出的最新一集，找來楊千嬅參演新晉導演王暘主理的作品《讀心》。

故事改篇自劉德華及鞏俐主演的電影《我知女人心》，主角楊千嬅喝下一杯奇特的咖啡後得到了讀男人心的技能，故事情節老套毫無新意，拍攝手法未見創新，更把現年47歲的楊千嬅拍得老態盡顯，普通話非常普通的她講對白亦非常生硬。

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王晶指應找許紹雄

今次演出由是同為出身自香港演藝圈的導演兼製片人王晶作評論，直言：「覺得導演不太會用千嬅，她以前所演很好的喜劇，都是很會交球給別的演員配搭，所以那球都放到她身上，讓她去射門，她就會有很多表現的機會，這次跟很多她不熟悉的新演員演，沒有球給她，所以她就有點猶豫，你看她演得很累。」

王晶又表示，若果由他出手，會選擇年紀較大的許紹雄跟楊千嬅搭配。許紹雄跟楊千嬅曾合作一系列的《新紮師妹》電影，成為港產喜劇的其中經典。

曾經憑代表作《春嬌與志明》獲封影后的楊千嬅，在今次表現中除被王晶狠評，不少網民亦直言「完全是走場」、「把她拍成這個鬼樣子」、「毫無亮點」，未知影后千嬅對這些評語有何感想。

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