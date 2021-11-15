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【行山打卡】港女約男友行山毫無準備　行3分鐘搭車攻頂打卡走人

休閒消費 11:41 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

一名港男在網上大呻女友相約行山但毫無準備，更要求乘車攻頂，令他感到無奈。

又到了秋高氣爽，適合行山的季節。一名港男在網上大呻，指女友相約自己行山但毫無準備，不但只帶了一支細水作補給，開始時僅行了數分鐘便要求坐車攻頂。到達山頂拍照打卡後，步行下山期間女友因帶不夠水，而喝了男友一半的清水，令港男感嘆「以後有咩事都唔好同女人行山」。

一名男網民在「香港討論區」以「女朋友約我行山，但咩都唔準備……」為題發文，指女友近日突然表示想行山，故兩人相約在一個周六郊遊。事主表示，自疫情爆發後，自己一直有行山的習慣，所以沒有特別擔心。

女友只帶了一支細水

出發前，事主向女友提供了物資表，叮囑對方要作充足準備，而他特別挑選了一條適合新手、易行的路線。怎料在當日，女友不但「只係帶支細水就行山」，

佢一開始行下樓梯唔過3分鐘就話好辛苦，不如搭車上去…

最新影片：

乘車到山頂打卡

其後，事主與女友回到起點，乘車上山頂後，為對方「例牌影幾張網紅照打卡」，再一同慢慢步行下山。下山期間，不足半小時女友已喝光其帶備的水，之後更將港男的水喝了一半。落山後，女友要求事主立即送她回家休息。

事件令港男感到無奈，事後在網上發文分享並奉勸其他網民：

大家以後有咩事都唔好同女人行山，更加唔好認為女人會聽你講嘢。

網民：女人係咁

帖文一出引來大批網民熱烈回應，不少人直言「女人係咁」，亦有網民表示自己有相似經歷，需要全程照顧女友，坦言不會再跟對方行山。點擊查看其他網民留言：

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責任編輯：王明芳

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