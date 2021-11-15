【上訴得直】20歲男生涉襲警上訴得直　法官指裁判官裁斷錯誤

▲ 20歲男生涉襲警上訴得直，法官指裁判官裁斷錯誤。（經濟日報資料圖片）

20歲男學生於2019年9月開學日涉在樂富港鐵站以雨傘阻礙列車車門關上，並涉撞向2名警員，早前經審訊後被裁定襲警罪成，被判入勞教中心。男生早前向高等法院提出上訴，法官（15日）今裁定原審裁判官錯誤裁斷警員追截的為上訴人，新聞片段沒有出現上訴人撞向警員的情節，故不排除警員是被另一名片段出現的黑衣人襲擊，故裁定上訴得直。

上訴人賈雲龍（現年20歲）早前承認1項公眾妨擾罪，但否認2項襲擊警務人員罪，審訊後被裁定其中1項襲警罪成，就兩罪被判勞教中心。控罪指，被告於2019年9月2日在樂富港鐵站作出非法妨礙港鐵列車服務的滋擾行為；及於同日同地襲擊警員A及B。

上訴人已服刑完畢，只就襲警罪定罪提出上訴。法官張慧玲於判決書指，仔細考慮控方證人的證供及重覆觀看有關錄影片段後，認為原審裁判官錯誤以為當時被警員追截、戴了綠色口罩的黑衣人Y為上訴人，因此裁判官認為有關片段只拍攝了上訴人襲擊警員Ａ之後的情況。

法官強調裁判官的錯誤裁斷是可以理解，因法官經多番重覆觀看片段後才察覺被警員追截的黑衣人Y，並非其後被警員制伏及戴了黑色面巾的上訴人。而片段均沒有出現上訴人衝前撞向警員A的情節，亦看不到上訴人襲擊警員A後「U-turn」逃走，被警員A及其同僚追截之情況。

法官指基於上訴人出現的時間，與原本被警員追截的黑衣人Y是異常接近，故不能排除警員A是被該名戴了綠色口罩的黑衣人Y襲擊，而並非被上訴人襲擊。基於控方未能在毫無合理疑點下證明上訴人襲擊警員A，因此裁定上訴得直，撤銷定罪。

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記者：林育慧