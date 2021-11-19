【Hello!校長】關愛及正向教育鼓勵學生追求進步   陳南昌紀念中學校長：要令學生信自己做到

▲ 新任校長陸詠恩上任兩個月，已經融入「南昌人」」的大家庭。

位於葵青祖堯邨的香港四邑商工總會陳南昌紀念中學，早年獲香港漁農自然護理署派發土沉香幼苗，並在校內成功培植。新任校長陸詠恩談及此事時，認為除了土壤及氣候的影響外，還要歸功於師生們用了適當的培植方法，正如她秉持的教育理念：「老師最重要是可以提供到位的學習和情感支援，才能幫助學生找到目標，追求夢想。」

陸校長今年9月到任，雖然短短兩個月，她已經融入「南昌人」的大家庭。陸校長的爸爸是退休小學校長，她坦言不是受爸爸的影響才當教師，而是在大學時曾當代課老師，接觸到不少既頑皮又可愛的學生後，發覺自己是喜愛老師的工作，於是就展開了逾20年的教學生涯。

▲ 陸校長相信，要令學生相信自己做得到。

▲ 陸校長的爸爸相信她做得到，她也相信學生做得到。（受訪者提供）

▲ 陸校長的爸爸退休前任職小學校長，對她影響深遠。（受訪者提供）

▲ 陸校長與回校任職實習老師的舊生（右）合照。（校方提供）

▲ 畢業生今年回校任實習老師，與當年的班主任合照。（校方提供）

不過，爸爸自小對她的教導，卻深深地影響陸校長的教學理念，

小時我最怕英文默書和背書，中一更被編入英文輔導班，萬萬沒想到自己會當上英文老師，真的感謝從沒責罵我、只有鼓勵我的爸爸，他常說：『你一定做得到！』

爸爸相信她做得到，陸校長也相信每個學生都能做得到。陸校長先後在兩間基層中學任教，她了解學生家庭背景不同，學習起點也不同，但確信

起步可能較弱，進步空間卻很大，而且我一直從學生身上收穫滿滿的正能量，感受到很多愛。

發掘學生潛能追求進步

回憶最初當老師的時候，陸校長坦言對學生很有要求，笑言「我都cool cool地，雖然不會跟學生打成一片，但我從來不會放棄任何一個學生，我會建議很多學習的方法給學生。」她最希望能將每個學生獨有的優點發揮出來，「教學策略很重要，培養學生建立成長型思維也很重要，老師最重要是可以提供到位的學習和情感支援，發掘學生潛能，鼓勵學生不斷嘗試，讓學生明白他們是一定能夠不斷進步的。」她補充說，追求進步，不是要求必須100分，

即使50分到55分都是進步！只要肯努力，都是值得欣賞！

最令她印象深刻的是有位女生經常在課堂「挑戰」她，「教快點、教深點，尤其是英文作文」，但她並無感到不快，更為這女生度身訂造了一套溫習攻略。女生最後考入香港大學英文系，畢業時給她寫了一封感謝信，及後也加入了教師行列，這使她的教學理念更加堅定。

讓「南昌人」學會自我欣賞

自從加入了陳南昌大家庭後，「南昌人」給予她的感覺是性格乖巧、待人有禮，體育表現出色，例如香港男子U15手球代表隊全港有32人，其中3人就是「南昌人」，也有學生是傑志女子少年足球隊成員。

陳南昌紀念中學今年的主題是「關愛正向、夢想飛翔 」，讓「南昌人」學會欣賞自己，去追求目標，去追求進步，有助將來在任何崗位上都能發光發熱。開學前正值奧運，港隊創下佳績，陸校長刻意更改手冊上的名人格言，加入香港運動員的勵志說話，譬如奧運銀牌得主何詩蓓：「或許你會面對不同挑戰，但你要謹記自己的目標和夢想！也許你會犯錯，但最重要是不放棄，不斷嘗試，你就能夠向前。」

開學禮上，她特意播出何詩蓓的英文訪問影片，以「一分、一秒」的概念，讓學生明白「一個游泳運動員受訓四年，游了不知多少個圈也未必快到一秒，故同學要重新體會每分每秒嘅價值。」「貼地」的陸校長，也在開學典禮上呼籲學生關注及分享學校的社交平台，包括facebook、instagram及youtube頻道，

我講完後學生在台下也有迴響，社交平台是最快、最直接的方法加強學校與學生的聯繫，讓學生知道學校最新活動動態、同學的學習經歷等，加強歸屬感。

陸校長更透露，爸爸對她的工作相當支持，知道學校大力透過社交平台與學生互動，故特意下載了facebook及instagram成為學校的頭號粉絲，「八十歲的爸爸不單只是每個帖子都點讚，更是每張學生相片都點讚呢！」

▲ 陸校長透過校園電視台與學生互動。（校方提供）

▲ 陸校長透過校園電視台與學生互動。（校方提供）

▲ 學生也可以透過校園電視台分享，提高自信心。（校方提供）

▲ 外籍老師會游走校園每個角落，與學生互動。（校方提供）

▲ 外籍老師會游走校園每個角落，與學生互動。（校方提供）

▲ 外籍老師透過校園電視台，與學生互動學習。（校方提供）

學校的校園電視台，也成了陸校長及老師與學生互動的平台。陸校長不時透過「南昌開心share」與學生互動，讓學生學會互相欣賞，她舉例有天回到學校時見到幾個學生在晨跑，她便向體育老師打聽他們的名字，向全校學生分享他們的毅力，「我逐一讀出他們的名字，希望學生可以從每件小事中學懂欣賞」；學校今年有位舊生回校擔任實習老師，她也特意與學生分享「大師兄」的故事，「希望同學從師兄師姐身上獲得啓發，再建立屬於自己的目標、夢想。」

過去兩年全港受疫情影響，無論學習或是課外活動都不能倖免。陸校長感慨地表示，「活動少了，從課外活動獲得的成就感也少了。」訪問當日正值學校的校外學習日，陸校長表示，活動也是學習的重要一環，只要在安全的情況下，校方也盡量安排學生外出學習，希望能讓學生的學習盡快重回軌道。

全新校本課程加強學術

訪問期間，陸校長不時強調要令學生感受到學校的關愛，她身體力行，最愛選擇在學生放學的時間，與學生交談，了解學生的需要，「我早上都會在門口與學生打招呼，但我覺得放學是學生心情最愉悅的時候，可以把握機會輕鬆聊天。」

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除品德教育外，對學術成績也很重視。本學年學校推行嶄新的初中校本課程「創意科技科」，由老師重新编排課程，內容主要涵蓋創意設計和數碼媒體科技兩方面，並將STEM元素融入到校園不同角落，將知識結合生活，激發學生的學習興趣。

學校在英語教學方面也投放更多資源，包括把外籍英語教師人數增至3名，他們會於小息時間四處遊走，與學生交談，提升學生英語能力，並主持校園電視台節目「輕鬆學英語」，用輕鬆的手法教授英文，加強學習英文的趣味性。

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記者：鄺嫻