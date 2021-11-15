【梅艷芳】廖子妤演梅愛芳觸動觀眾　Fish從大馬來港追夢為藝術全裸演出

▲ 電影《梅艷芳》中的梅愛芳由廖子妤（Fish）飾演。

電影《梅艷芳》上周五（11月12日）開畫，叫好叫座，在片中飾演梅艷芳的王丹妮獲觀眾讚賞外，飾演「梅姐」梅艷芳的姐姐梅愛芳的廖子妤（Fish），演出亦不俗，廖子妤王丹妮在戲內演繹一幕幕姊妹情深的場面，感動不少觀眾。

現年31歲的廖子妤是馬來西亞人，來港發展追演藝夢，先後參演電影《末日派對》、《同班同學》、《骨妹》、《中英街1號》及《非同凡響》等，可塑性甚高的Fish，演出經常為觀眾帶來不同驚喜。

【梅艷芳】王丹妮廖子妤為演梅艷芳姊妹練南音 劉俊謙挑戰張國榮角色拒純粹模仿

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

演技獲肯定

廖子妤對於能夠參演《梅艷芳》並飾演梅愛芳一角感高興，她於社交平台分享感受謂：

和一班美好的人類工作

製造了美好的回憶

實在榮幸 幸福

Fish畢業於馬來西亞大同韓新傳播學院廣播電視電影系，於2012年決心離鄉背井來港追夢，處女作為《末日派對》，並憑此片及《骨妹》分別獲得第33屆香港電影金像獎最佳新演員，以及第36屆香港電影金像獎最佳女配角的提名，演技受肯定，為其中一位備受觸目的新生代演員。

【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁 梅姐芳華絕代無人可取代

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

具演員道德

當時初登大銀幕的Fish，在《末日派對》、《 同班同學 》均有全裸演出，不過她不介意為藝術犧牲，但求獲得演出的機會，可謂是搏到盡，十分有演員道德。

不過，她也曾坦言內心有不少掙扎：「想到已爲演員夢來到香港，便放手一搏完成了拍攝，這是一個很好的回憶，對自己做過這麼一個決定感到驕傲。」

Fish除參演過《同班同學》、《中英街1號》以及《梅艷芳》外，在即將上映的電影《智齒》演獨臂吸毒者，再一次騷演技。

此外，亦有參與MV拍攝及拍劇，於ViuTV劇《地產仔》演魚哥一角成功入屋，漸漸為人熟悉。

最新影片推介：曾志偉專訪