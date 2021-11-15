  • 23°C
香港時間 : 20211115日 (週一) 19:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【梅艷芳】廖子妤演梅愛芳觸動觀眾　Fish從大馬來港追夢為藝術全裸演出

娛樂 18:12 2021/11/15

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

電影《梅艷芳》中的梅愛芳由廖子妤（Fish）飾演。

電影《梅艷芳》上周五（11月12日）開畫，叫好叫座，在片中飾演梅艷芳的王丹妮獲觀眾讚賞外，飾演「梅姐」梅艷芳的姐姐梅愛芳的廖子妤（Fish），演出亦不俗，廖子妤王丹妮在戲內演繹一幕幕姊妹情深的場面，感動不少觀眾。

現年31歲的廖子妤是馬來西亞人，來港發展追演藝夢，先後參演電影《末日派對》、《同班同學》、《骨妹》、《中英街1號》及《非同凡響》等，可塑性甚高的Fish，演出經常為觀眾帶來不同驚喜。

【梅艷芳】王丹妮廖子妤為演梅艷芳姊妹練南音　劉俊謙挑戰張國榮角色拒純粹模仿

    點擊圖片放大
    +4
    +3

演技獲肯定

廖子妤對於能夠參演《梅艷芳》並飾演梅愛芳一角感高興，她於社交平台分享感受謂：

和一班美好的人類工作
製造了美好的回憶
實在榮幸 幸福

Fish畢業於馬來西亞大同韓新傳播學院廣播電視電影系，於2012年決心離鄉背井來港追夢，處女作為《末日派對》，並憑此片及《骨妹》分別獲得第33屆香港電影金像獎最佳新演員，以及第36屆香港電影金像獎最佳女配角的提名，演技受肯定，為其中一位備受觸目的新生代演員。

【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代

    點擊圖片放大
    +15
    +14

具演員道德

當時初登大銀幕的Fish，在《末日派對》、《 同班同學 》均有全裸演出，不過她不介意為藝術犧牲，但求獲得演出的機會，可謂是搏到盡，十分有演員道德。

不過，她也曾坦言內心有不少掙扎：「想到已爲演員夢來到香港，便放手一搏完成了拍攝，這是一個很好的回憶，對自己做過這麼一個決定感到驕傲。」

Fish除參演過《同班同學》、《中英街1號》以及《梅艷芳》外，在即將上映的電影《智齒》演獨臂吸毒者，再一次騷演技。

此外，亦有參與MV拍攝及拍劇，於ViuTV劇《地產仔》演魚哥一角成功入屋，漸漸為人熟悉。

最新影片推介：曾志偉專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
11:54 2021/11/11
【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
【梅艷芳】羅敏莊女兒演童年梅姐甚搶鏡 　陳禛5歲已上紅館又唱又跳
10:52 2021/11/14
【梅艷芳】羅敏莊女兒演童年梅姐甚搶鏡 　陳禛5歲已上紅館又唱又跳
【梅艷芳】王丹妮從名模成影壇矚目新星　勇敢單親媽媽Louise遇真命天子羅孝勇
17:02 2021/11/13
【梅艷芳】王丹妮從名模成影壇矚目新星　勇敢單親媽媽Louise遇真命天子羅孝勇

你可能感興趣

【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
11:54 2021/11/11
【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
【梅艷芳】羅敏莊女兒演童年梅姐甚搶鏡 　陳禛5歲已上紅館又唱又跳
10:52 2021/11/14
【梅艷芳】羅敏莊女兒演童年梅姐甚搶鏡 　陳禛5歲已上紅館又唱又跳
【梅艷芳】王丹妮從名模成影壇矚目新星　勇敢單親媽媽Louise遇真命天子羅孝勇
17:02 2021/11/13
【梅艷芳】王丹妮從名模成影壇矚目新星　勇敢單親媽媽Louise遇真命天子羅孝勇
王丹妮 廖子妤 梅艷芳 娛樂人物職業 演員 家庭關係 家庭教育 電影 正能量 娛樂機構

最高瀏覽

【神秘手勢】16歲少女遭綁架狂比「540」手勢　路人見求助暗號立即報警成功救人
11:47 2021/11/09
【神秘手勢】16歲少女遭綁架狂比「540」手勢　路人見求助暗號立即報警成功救人
【救人慘死】中年婦情緒激動跳樓輕生　24歲消防員飛撲救人同墮樓慘死
11:55 2021/11/14
【救人慘死】中年婦情緒激動跳樓輕生　24歲消防員飛撲救人同墮樓慘死
【苦盡甘來】長子理大畢業次子成家立室　羅霖用一層樓供美國讀書︰知識係一世
13:48 2021/11/14
【苦盡甘來】長子理大畢業次子成家立室　羅霖用一層樓供美國讀書︰知識係一世