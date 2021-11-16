減少卡路里 = 難以保持營養充足？ 營養師拆解瘦身迷思 教你學識「營養密度」

隨著健康意識提高，人們也更關注日常飲食的細節，低糖、低卡等營養詞彙屢見不鮮；但不少追求健美身形的女生，心裏卻藏著一個瘦身疑問 —— 到底如何保持營養充足，同時又要減少卡路里攝取？事實上，把「營養素」與「卡路里」畫成等號，是常見營養謬誤，臨床營養學博士及美國註冊營養師岑紹文 (Dr. Simon Sum) 指出，部分瘦身人士誤把「攝取營養所需」連繫到「攝取大量食物」。其實只要學懂作出健康的飲食選擇，當中並不會增加不必要的卡路里，他認為大眾可了解更多有關營養密度（Nutrient Density） 的資訊，重新認識營養與熱量的關係。

認識「營養密度」有助衡量每天卡路里攝取

上文提及的營養密度，可幫助衡量每份食物或每個卡路里的攝取，例如若要在兩種熱量相同的食物中二選一，我們應選擇含有營養素較高的一款，即營養密度較高的食物，便可為身體帶來每天所需的蛋白質、纖維、良好脂肪、維他命和礦物質；相反，營養密度低的食物，大部分只會帶來從糖分或飽和脂肪轉化而成的空熱量（Empty Calories），並無重要營養價值。

▲ 魚類、貝殼類、深綠色蔬菜、莓類、奶類、蛋黃等，都是常見的高營養密度食物。

Dr. Simon引用華盛頓大學教授Dr. Adam Drewnowski發表的「營養豐富食物（NRF，Nutrient Rich Food）指數」來說明。NRF是一種測量食物營養密度的工具，常被食品公司用來設定新產品的營養目標。NRF指數強調蛋白質、纖維和一些關鍵微量營養素，同時限制飽和脂肪、糖和鈉。一般可用於評估每餐膳食和每日攝取量的健康程度。

岑紹文博士 Dr. Simon Sum

康寶萊北美洲科學事務總監

美國加州營養與膳食學會基金總監

臨床營養學博士

美國註冊營養師

每天享用！ 高營養密度奶昔



節奏急促的都市人，早午晚餐也匆匆忙忙，甚至忽略營養攝取。貴為全球No.1代餐及蛋白質補充品品牌*，美國Herbalife Nutrition特意帶來具備7款口味的營養蛋白素系列，方便繁忙一族獲取每日營養所需。



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*以每食用份量計算。

*資料來源：Euromonitor International Limited；消費者健康2021版，以全球代餐瘦身及蛋白質補充品品牌排名，綜合全球總銷售額佔有率百分比，2020年數據。



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