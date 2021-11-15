【拳王】姚子羚剪掉長髮演女強人　賴慰玲女人味無限大爆發

▲ 姚子羚在《拳王》演女強人雷堅。

黎耀祥、張振朗、黃子恒、朱敏瀚、姚子羚、蔡潔、賴慰玲等參演的TVB台慶劇《拳王》，將接檔《星空下的仁醫》於下周二（11月23日）播出。

為《拳王》內令一場又一場的擂台惡鬥更具說服力，眾男演員包括黎耀祥、張振朗、朱敏瀚、黃子恒、許家傑及譚俊彥等齊齊努力減磅、節食及操肌為求演好角色。但除眾男演員外，女主角們為演活劇中人物，亦是花盡分努力尋求突破及蛻變。

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姚子羚忍痛剪短頭髮

首先以往多飾演較柔弱角色姚子羚（Elaine），這次要演外柔內剛女強人雷堅，並釋放名媛氣場；為更配合角色，子羚依照監製陳耀全（Andy）「吩咐」，將留了6年的頭髮剪短，並拍片紀念。

Elaine笑言當刻真的很捨不得：「但我覺得係需要，因為個角色係硬朗嘅，喺聯會又要同一班拳館嘅男人爭，所以有線條嘅短髮會更適合；我剪完後覺得自己好似變咗另一個人咁，所以會易啲進入件事。」

談到角色最大難度，笑言是黎耀祥：「因為我同祥哥喺劇入面都係高手，所以過招時情緒起伏未必可以好大，好多時只能靠眼神或一啲細微位去演；同埋我好希望可以同祥哥擦出到火花。」子羚又謂由於劇中有個「非實體存在」老公，故拍攝時不但考驗演技，更需要發揮無限想像。

賴慰玲女人味大爆發

同樣因劇中角色與「髮」結緣的還有賴慰玲（Winki），以往多飾演有個性兼不修篇幅角色的Winki，這次將演繹對外表一絲不苟的女主播文善言；觀乎劇組發布的最新劇照，Winki的女人味確是無限爆發。

Winki笑言，全靠整個劇組均對其髮型很謹慎：「我嘅角色對自己好高要求，所以Andy有提醒過大家要注意我嘅頭髮，一定要直；但其實只要有一丁點風吹過啲頭髮都會亂，所以一丁點嘅風都會令大家好緊張。」

她並笑指祥仔與振朗也有加入「頭髮監察小組」：「有日祥哥話佢咁啱個袋有把梳，幫我梳咗幾吓，我諗咗好耐點解會咁啱？可能係唔想我阻大家收工，哈！又有一日，張振朗拎住我把梳跟住我梳，搞到全場大笑，嗰吓我先發覺，我嘅頭髮原來有幫大家放鬆嘅作用。」

蔡潔感謝張振朗鼓勵

至於蔡潔的特別之處，是監製要她大反轉、飾演與自己性格背道而馳的任性驕縱角色，蔡潔坦言開拍初期大感忐忑：「圍讀嗰陣大家都話未得，但我已經覺得自己好任性，但江家晴原來係我蔡潔三倍咁任性，所以要臨時調整番。」

蔡潔稱《拳王》的喊戲，是她拍過最難的喊戲：「我本身好Tough，喊對我嚟講唔易，但江家晴係大情大性嘅，佢喊嘅程度係我4至5倍。所以有場喊戲我要重拍，搞到我好多晚瞓唔到。」

她指全靠張振朗等鼓勵，才成功克服該場口：「佢安慰我重拍好正常，之前為咗幫我適應，又帶我喺公司行Tour。」