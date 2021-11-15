【環保時裝】前新聞主播創業製作回收膠樽再造Tee　中環街市首設公開發售點

▲ Jeff和Liz從美國引入一種使用再生膠樽製成的紗線，再織成布料，自己生產休閒服裝和日用品。（品牌供圖）

本地環保時裝品牌ODEA!在中環街市「綠色時尚及生活設計館HAUSTAGE」 設公開發售點，首件產品為回收膠樽再造Tee。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

有關品牌理念是解決全球塑膠危機和快速時尚污染以上逼切性問題；首件產品為百分百回收膠樽再造Tee，物料輕巧、透氣度高及速乾。創辦人鄧展鴻（Jeff Tang）聯乘名模Eunis Chan設計的，創辦人鄧展鴻並是前新聞主播，離開TVB後創業，希望發展環保科技。

Jeff與前無綫電視新聞台高級主播金盈（Liz Kam）從美國引入一種使用再生膠樽製成的紗線，再織成布料，自己生產休閒服裝和日用品。為品牌打頭陣的有經典白色T恤和多用途背囊，現時處於初創階段，資金是一個比較關鍵的問題，但創辦人活用自己在傳媒界的多年經驗，同時積極發展通訊業務，替不少商業機構和非牟利組織提供翻譯及寫稿服務，繼而將業務收益投放到環保品牌。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐