【消委會】逾半拖鞋於濕滑地面防滑表現欠佳　10元拖鞋總分更勝520元

▲ 消委會測試發現市面上16款拖鞋防滑效果差。（iStock圖片）

不少人都有在家居穿著拖鞋的習慣，不過如果拖鞋不能夠防滑或會造成家居意外。消委會測試了市面上30款家居拖鞋，包括20款塑膠拖鞋及10款非全塑膠拖鞋，其鞋面或內底以布、皮革等製造的拖鞋。其中逾半（16款） 樣本於濕滑地面上的防滑表現未如理想，包括2款聲稱為「防滑」或「止滑」的 樣本，以及一款聲稱為浴室拖鞋的樣本。

10元拖鞋總分更勝520元

30款樣本每對售價由10元至520元不等，購自家品店、百貨公司、鞋店及長者用品店。其中7款有「防滑」、「止滑」等聲稱。不過，測試結果顯示，售價最低的10元拖鞋的「自家製作」的$10膠拖鞋，樣本總評獲4.5分，相反售價最高520元「Pansy」室內拖鞋 9372 20-YF-184樣本僅獲3分，顯示價格與產品的防滑表現沒有必然關係。

消委會表示，是次測試是模擬穿著拖鞋行走時，鞋底與地面接觸的情形，量度鞋底的腳前掌及腳跟位置在4種家居常見的地磚及地板，分別為粘土磚、瓷磚、木地板及乙烯基地板（俗稱膠地板）上的摩擦系數，數值愈高，代表防滑效能愈好。

兩款拖鞋防滑表現最差

結果顯示，全部樣本在濕滑的測試地面上的防滑效能皆不及在乾燥地面上的表現，所得的摩擦系數都明顯低於在乾燥地面測試所得的系數。當中有逾半（16款）樣本在濕滑的測試地面上的防滑表現均欠理想，當中以中國製「Sport交叉塑膠拖鞋」及日本貨「Lucky Original」Slipper Man P71的表現最差。

3款拖鞋總評5分滿分

防滑表現最好的為「科柔」的家居防滑拖鞋，各測試地面上的摩擦系數都達0.6或以上，獲5分滿分；另外兩款獲總評5分滿分的亦有「SensFoot」的防滑拖鞋，以及「貝家 Betta」牛皮開口拖鞋。

浴室拖鞋不一定較防水防滑

不少人都以為塑膠拖鞋會較防水防滑，較適宜於浴室、廚房等一般以瓷磚為地面的地方穿着。不過，測試發現14款樣本在濕瓷磚上的防滑表現較差，當中有6款為塑膠拖鞋，而其中「Miniso」的Women's Comfort Bathroom Slippers更聲稱為浴室拖鞋，不過其摩擦系數僅有最低0.24。

消費者選購及穿著拖鞋時，應留意拖鞋在不同物料的地面上有不同的防滑效果，不宜盡信產品的「防滑」、「止滑」聲稱；橡膠物料製造的鞋底一般較重，但有較佳的防滑效果，而較深較闊的鞋底坑紋，有助於濕滑的環境中排開水分。

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責任編輯：郭詩詩