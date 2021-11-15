【噪音滋擾】樓上細路日日狂跳爸媽懶理投訴　鄰居嬲爆：話完佢轉頭又繼續

▲ 有網民指樓上住戶屢傳噪音，多次上門投訴但情況持續。

樓上住戶屢傳噪音令人困擾，一名網民日前在討論區「親子王國」發文，指樓上住了一家三口，小朋友年約7、8歲，幾乎每日都在家狂跳，由朝到晚都傳來「嘭嘭聲」。樓主及丈夫不只一次上門投訴，對方卻愛理不理，令她感困擾，詢問網民應對方法。

樓上住戶屢傳噪音

樓主在文中指出，隨着樓上住戶的小朋友長大，噪音愈來愈多，由最初的倒玩具聲，到近日因跑跳而傳出的「嘭嘭聲」，令她感到煩躁。她曾上門問女住戶「屋企係咪有工程？好大聲喎！」，對方回答「冇」便立即關門。

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此後情況沒有改善，有天晚上12時傳來跑跳的聲音，樓主丈夫再上門投訴，對方回應小朋友正在玩耍，「一啲都唔覺得唔好意思」。她指小朋友彷彿有無窮精力，試過在家跳繩，於是再次上門表示困擾，男住戶卻「完全冇意欲回應任何嘢，聽完就算」。

網民感同身受

樓上住戶懶理投訴，繼續傳出噪音，「話完佢哋轉頭又繼續跳，嬲到我用膠樽狂敲天花板佢哋先收聲」。樓主試過向管理處投訴但不果，指自己現時無法集中精神做任何事，「睇電視都集中唔到」。

帖文引來網民熱議，不少網民表示感同身受，分享類似經歷，「我樓下凌晨2點仲唱K，住佢隔離真係好慘……」、「我樓上又係好嘈，搞到周末都冇得瞓晏啲」、「好心跳繩去公園跳啦！」、「佢肯開門已經好好，我樓上只會扮冇人，滴水漏水乜都唔理」。

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責任編輯：王明芳