  • 24°C
香港時間 : 20211115日 (週一) 14:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【噪音滋擾】樓上細路日日狂跳爸媽懶理投訴　鄰居嬲爆：話完佢轉頭又繼續

親子 13:36 2021/11/15

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

有網民指樓上住戶屢傳噪音，多次上門投訴但情況持續。

樓上住戶屢傳噪音令人困擾，一名網民日前在討論區「親子王國」發文，指樓上住了一家三口，小朋友年約7、8歲，幾乎每日都在家狂跳，由朝到晚都傳來「嘭嘭聲」。樓主及丈夫不只一次上門投訴，對方卻愛理不理，令她感困擾，詢問網民應對方法。

樓上住戶屢傳噪音

樓主在文中指出，隨着樓上住戶的小朋友長大，噪音愈來愈多，由最初的倒玩具聲，到近日因跑跳而傳出的「嘭嘭聲」，令她感到煩躁。她曾上門問女住戶「屋企係咪有工程？好大聲喎！」，對方回答「冇」便立即關門。

最新影片：過多蛋白質或加速鈣質流失　營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」

此後情況沒有改善，有天晚上12時傳來跑跳的聲音，樓主丈夫再上門投訴，對方回應小朋友正在玩耍，「一啲都唔覺得唔好意思」。她指小朋友彷彿有無窮精力，試過在家跳繩，於是再次上門表示困擾，男住戶卻「完全冇意欲回應任何嘢，聽完就算」。

網民感同身受

樓上住戶懶理投訴，繼續傳出噪音，「話完佢哋轉頭又繼續跳，嬲到我用膠樽狂敲天花板佢哋先收聲」。樓主試過向管理處投訴但不果，指自己現時無法集中精神做任何事，「睇電視都集中唔到」。

帖文引來網民熱議，不少網民表示感同身受，分享類似經歷，「我樓下凌晨2點仲唱K，住佢隔離真係好慘……」、「我樓上又係好嘈，搞到周末都冇得瞓晏啲」、「好心跳繩去公園跳啦！」、「佢肯開門已經好好，我樓上只會扮冇人，滴水漏水乜都唔理」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【噪音滋擾】不滿樓上住客深夜傳噪音　夫婦1招高難度動作報復
16:53 2021/09/20
【噪音滋擾】不滿樓上住客深夜傳噪音　夫婦1招高難度動作報復
【噪音滋擾】不滿樓上住戶移枱噪音滋擾　鄰居於升降機貼滿告示引發筆戰
12:47 2021/05/11
【噪音滋擾】不滿樓上住戶移枱噪音滋擾　鄰居於升降機貼滿告示引發筆戰
【噪音滋擾】恐怖鄰居半夜大聲播打齋誦經音樂　街坊受滋擾投訴：收工似去咗殯儀館
18:15 2021/03/14
【噪音滋擾】恐怖鄰居半夜大聲播打齋誦經音樂　街坊受滋擾投訴：收工似去咗殯儀館

你可能感興趣

【噪音滋擾】不滿樓上住客深夜傳噪音　夫婦1招高難度動作報復
16:53 2021/09/20
【噪音滋擾】不滿樓上住客深夜傳噪音　夫婦1招高難度動作報復
【噪音滋擾】不滿樓上住戶移枱噪音滋擾　鄰居於升降機貼滿告示引發筆戰
12:47 2021/05/11
【噪音滋擾】不滿樓上住戶移枱噪音滋擾　鄰居於升降機貼滿告示引發筆戰
【噪音滋擾】恐怖鄰居半夜大聲播打齋誦經音樂　街坊受滋擾投訴：收工似去咗殯儀館
18:15 2021/03/14
【噪音滋擾】恐怖鄰居半夜大聲播打齋誦經音樂　街坊受滋擾投訴：收工似去咗殯儀館
網絡熱話 家庭關係 家庭教育 育兒心得 跳繩

最高瀏覽

【救人慘死】中年婦情緒激動跳樓輕生　24歲消防員飛撲救人同墮樓慘死
11:55 2021/11/14
【救人慘死】中年婦情緒激動跳樓輕生　24歲消防員飛撲救人同墮樓慘死
【神秘手勢】16歲少女遭綁架狂比「540」手勢　路人見求助暗號立即報警成功救人
11:47 2021/11/09
【神秘手勢】16歲少女遭綁架狂比「540」手勢　路人見求助暗號立即報警成功救人
【苦盡甘來】長子理大畢業次子成家立室　羅霖用一層樓供美國讀書︰知識係一世
13:48 2021/11/14
【苦盡甘來】長子理大畢業次子成家立室　羅霖用一層樓供美國讀書︰知識係一世