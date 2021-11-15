【搵鬼去電視城】凌晨入廠探靈胡敏芝敲頌缽驚現怪聲　布樂文撒溪錢開天眼

▲ 胡敏芝跟布樂文於錄影廠內進行探靈。

無綫J2逢周一晚播映實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》，由一班後生仔女，包括王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文輪流擔任「探靈勇者」，與「靈異顧問」徐加晴及Jessica Yau齊齊深入傳聞中電視城「猛鬼之地」。

而今晚播映的一集裡，負責出戰的「探靈勇者」為胡敏芝（Karen）及布樂文，二人分別於凌晨三點及四點深入走廊盡頭的錄影廠探靈及作出「嚇破膽挑戰」。

節目開首徐加晴與Jessica先後點出靈體於錄影廠所在之處，並解構靈體基本外貌以及移動守則。

【搵鬼去電視城】細龍生鄭世豪TVB遇靈異事件 黃翠瑩疑被附身嚎哭尖叫狂顫抖

▲ 靈異顧問徐加晴。

走廊現離奇腳印

之後，Karen先行進行探靈，期間除了深入錄影廠各大陰森位「探險」外，更會邊行邊揭示「錄影廠兩大禁忌」，分別為「千萬不要向上望」以及「為何收廠時攝影機要用黑布蓋好」，當中更涉及流傳已久的廠影廠恐怖傳說。

其後輪到布樂文探靈，他則發現走廊上有為數不少的離奇腳印，詭異之處在於凹陷位頗深，看著讓人毛骨悚然。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

四大嚇破膽挑戰

接著Karen與布樂文更會接受「四大嚇破膽挑戰」，包括一邊敲打頌缽一邊唸佛經、以靈異對講機嘗試與靈體進行聲音交流、以燒著的溪錢開天眼，以及半夜時分於錄影廠大撒溪錢。

在四大「挑機」行為中，竟以「敲打」頌缽效果最為驚人，數度出現令人不適怪聲，Karen更一度嚇至尖叫兼企圖奔走。

最新影片推介：曾志偉專訪