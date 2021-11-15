【孝順父母】太太以疫情為由禁止探望年邁父母 獨生子整整一年沒有見過雙親

▲ 孝順不是一個口號，是行動。

「這一代的人好像對孝順父母的概念很模糊。」某半退休的老闆跟我說。

「最近我公司聘請了一個小伙子主管，某次開會後，我跟他聊天，閒談間我問起他的原生家庭。他說自己跟父母的關係很好，但每月他才回家跟父母用餐一次。」

「這有甚麼問題？」「海寧，你跟母親的關係好嗎？」老闆反問我。「非常好。」「你跟媽媽常通電話和見面嗎？」「她在生時，我每天都會打電話給她，每周日上教會後便回家。周日是我跟她共處的日子，除非我不在港，否則風雨不改。」

「這個小伙子是獨子，七十多歲的父親已經半癱，母親獨力照顧老伴。他告訴我在疫情最嚴峻的時候，其太太禁止他回家探望父母，整整一年他沒見過父母。」

「家家有本難唸的經。孝順是一份心意，未必可以用行為來量度和比較。」

「同意，但打電話問候父母不費多少時間。有時間瀏覽網站，在網上購物和看電影，為何不肯花少少時間跟父母通電話，了解他們的生活需要，慰藉他們的心靈？孝順不是一個口號，是行動。孝順的兒女應讓父母安享晚年。何謂安享晚年？不是給他們買房子後獨留他們在家，是抽空回家給他們作伴；不是請一個工人照顧他們起居飲食，是你用心了解他們的身心需要。父母一生只求子女幸福快樂，子女又如何確保父母同樣得到幸福快樂？」

「跟那個小伙子聊天後，你似乎對他有點不滿。」

「他的工作表現不錯，但孝心不足。我希望提攜孝順、善良和有德的員工，看來我要另找接班人。」

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全文刊於《經濟日報》，原題為「孝順不是口號」