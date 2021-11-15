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【捕捉野豬】關注組批「人道毀滅」野豬措施未經詢　漁護署澄清不會捕捉郊區野豬

社會 12:04 2021/11/15

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關注組批「人道毀滅」野豬措施未經詢，漁護署澄清不會捕捉郊區野豬。（資料圖片）

早前有輔警執勤時被野豬咬傷，漁護署隨後宣布會將市區出沒的野豬捕捉及人道毀滅，每月亦有行動利用麻醉槍捕捉目標野豬人道毀滅。香港野豬關注組幹事黃豪賢反對署方做法，強調除非受到挑釁，否則野豬不會主動攻擊人；署方澄清行動只針對習慣在市區出沒的野豬，不會捕捉郊區的野豬。

香港野豬關注組幹事黃豪賢今日(15日)接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，有人餵飼野豬、沒有處理好垃圾筒廚餘等，均令到野豬進入市區；直言野豬除非受到挑釁，否則不會主動攻擊人，反對漁護署做法，促即時撤回有關政策，又批評沒有諮詢公眾或動物保護組織，認為署方可以繼續採取「捕捉、絕育、放回」政策。

南區區議員梁進則稱，近期每日都收到有市民指見到野豬，現時野豬會佔據行人路、巴士站、馬路等，認為漁護署的「捕捉、絕育、放回」政策成效太低。他又指，餵飼野豬人士「好心做壞事」，認為執法上應加強阻嚇性。

漁農自然護理署助理署長陳堅峰亦稱，自2017年起已推行不同措施，包括「捕捉、絕育、放回」政策、教育公眾等，但野豬滋擾及襲擊市民的事件都有上升，所以現時推出新措施，以往的「捕捉、絕育、放回」等政策將會暫停。

他指，分野豬習慣在市區聚集及覓食、不怕人、會主動向人拿取食物，部分野豬已習慣在早上於市區出沒，對市民構成滋擾及危險，需要捕捉及人道毀滅；但強調外界指新措施令野豬滅絕是誤會，澄清行動只針對習慣在市區出沒的野豬，不會捕捉郊區的野豬。

陳堅峰表示，署方上星期已開始定期捕捉野豬的行動，會到有大量野豬出沒、曾傷人、對公眾構成傷害的地點，每月定期會有5次行動。被問到會否發出狩獵牌照予狩獵隊，陳指不排除用任何方法解決野豬問題，現時主要用麻醉槍，但亦有考慮狩獵的方法。

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責任編輯：陳正怡

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