【智方便】資科辦指智方便已破100萬名用戶登記　未來擴展康體通網上預約等服務

▲ 資科辦指智方便已破100萬名用戶登記。（擷自智方便網站）

政府資科辦今日(15日)公布，「智方便」一站式個人化數碼服務平台推出不足一年，登記用戶已突破100萬，可接達的常用政府及公私營機構網上服務超過160項；未來將增加更多政府服務，包括康文署的「康體通」網上預訂服務及香港公共圖書館網上服務等。

發言人指，「智方便」服務推出不足一年，登記人數及接達服務均節節上升，最近亦有銀行加入以手機銀行服務支援客戶以「智方便」作數碼身份認證，在線上遙距開戶；資科辦會繼續推廣「智方便」，積極促進公私營機構加入，用好「智方便」平台，促進香港的智慧城市發展。

資科辦稱，現時「智方便」熱門服務包括查閱新冠疫苗「電子針卡」、醫健通、「税務易」、網上申請續領車輛牌照、在職家庭津貼網上申請服務、查閱電費單和煤氣單等；未來將擴示更多政府服務，包括康文署的「康體通」網上預訂服務及香港公共圖書館網上服務等。

資科辦發言人續指，屆時市民將可選擇使用「智方便」登入「康體通」，享受更便捷的網上預訂康體設施服務。香港公共圖書館的網上服務稍後亦會支援以「智方便」作身份認證，方便市民登入系統預約和續借圖書館資料、瀏覽電子書及使用電子資料庫等。

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責任編輯：陳正怡