【周末好去處】Pinkoi文創巿集周末再開　逾百品牌兼設Hello Kitty及miffy快閃店

▲ Pinkoi Design Fest 2021將於11月19至21日，於建造業零碳天地再度舉行。（相片來源：Pinkoi）

2011年於台灣創立的Pinkoi.com邁入10週年，再次於香港舉辦大型實體活動文創設計市集「Pinkoi Design Fest 2021香港站」，早前因為天氣而取消，終於再度歸來。以「10 Times Better Me」為主題，有多個精彩活動包括展覽、主題館及工作坊融入市集，相約大家勇於突破，成就更美好的自己。

▲ Pinkoi Design Fest 2021早前因天氣關係，延期至11月19至21日舉行。（相片來源：Pinkoi）

Pinkoi Design Fest 2021香港站將在11月19至21日於九龍灣建造業零碳天地再度登場，Cashless設計市集齊集逾100間特色攤檔，設有多款文創好物，包括工藝家品、精緻首飾、手工甜點、時尚潮物等。還有台灣美食站推出超過40款款寶島美食，如大熱品牌「檸檬大叔」、澎湖直送酥脆魚皮等。

▲ 場內有超過100個來自世界各地的精心設計產品發售。（相片來源：Pinkoi）

▲ honhonshop的香薰磁貼扣，可愛實用。（相片來源：Pinkoi）

今次亦有多款聯乘好物，包括全球首次現場曝光的Pinkoi x Hello Kitty Zone，場內設有超過1米高的Hello Kitty，打造精美打卡位。另外亦有大受歡迎的miffy系列及與日本插畫家Noritake合作的限量獨賣精品。

▲ 與Noritake合作的聯乘精品以將香港的當舖招牌元素融入濾掛式咖啡、啤酒杯及手機殼上。（相片來源：Pinkoi）

另亦特別有與設計師合作的活動，包括XCEPT沉浸美學展覽《海濤浴 / Kaitouyoku by XCEPT》，並舉行頌缽和瑜伽療癒體驗班。本地設計師Sunny Wong分享Pinkoi 10周年& Design Fest視覺設計，大會也邀請了5位本地設計師於IKEA巨型聖誕樹掛布上繪製「聖誕樹」，充滿節日氣氛。

▲ 香港新媒體藝術團隊 XCEPT的《海濤浴 / Kaitouyoku by XCEPT》，將海洋的流動蕩漾，以森林浴的方法呈現。（相片來源：Pinkoi）

▲ Pinkoi聯乘MINI打造兩架限量版聯名汽車，充滿文青味。（相片來源：Pinkoi）

「Pinkoi Design Fest 2021香港站」

地點：九龍灣常悅道 8 號建造業零碳天地（MegaBox 商場前方）

日期：11月19至21日

時間：11am-6pm，《海濤浴/Kaitouyoku by XCEPT》展覽開放時間為2pm-6pm

門票：現場購票$30、早鳥優惠$25

記者︰張頌婷