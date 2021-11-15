【音樂會】周國賢+陳蕾+ONE PROMISE熱血追夢　搖滾獻唱掀起全場高潮

▲ 周國賢、陳蕾、ONE PROMISE一同參與音樂會演出。

「雪碧」透心涼呈獻《JOOX LIVE SPECIAL 2021盡情渴Music On音樂會》於前日（11月13日）在赤柱廣場天幕廣場舉行，唱作人周國賢、陳蕾、樂隊ONE PROMISE攜手為現場歌迷演出。

ONE PROMISE打頭陣

ONE PROMISE 以新歌《平凡人的自傳》打頭陣，並解釋指:「呢首歌真係好啱今日『追夢』嘅主題，希望將呢首歌送俾無放棄嘅咁多位，一齊努力，向目標進發!」

本來是隊中鼓手的Anton 因為患上骨枯一年未癒，今天宣布會轉為團內 rapper，他特別以一個月時間學習 rap為音樂會準備，希望藉自己 30 多歲才嘗試 rap 的經驗鼓勵所有人勇於嘗試。

而ONE PROMISE師弟、今年樂壇新人曾比特（Mike）就現身與師兄們合唱《奔跑吧!》，熱血男兒以充滿爆發力的聲線衝擊全場，鼓勵大家勇敢追夢。

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周國賢唱出熱血之作

出道多年的周國賢一直堅守自己的想法，拒絕迎合或討好，全力創作出屬於他的音樂、說自己的故事。他首先獻唱了歌頌赤子之心的《Children Song》、《Dreamcatcher》、《塵世美》，鼓勵大家以童真眼光去洞見、觀察，學習好好生活，學習愛上生活。

他又演繹熱血快歌《極樂》及《天馬行空》，提醒大家直視對夢想與真我的渴望，唯有敢於胡亂發 夢，才是精彩而不枉的放縱。

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陳蕾咬著牙關再直上

剛完成《沙門》演唱會的陳蕾，為了夢想，以一身「雪碧」綠色配黑色的造型示人，問到她最熱血的事，毫無疑問就是她一直任性做音樂，即使到茶餐廳食飯不敢加兩蚊叫凍飲時，都堅持做音樂。

音樂會上，她唱出《屈機》、《不想回家》、《娑婆》，亦剛亦柔，結尾時再演唱《相信一切是最好的安排》，與大家一起學習「相信」這道課題 ——「不需要慌、天定會光」，只要相信自己的夢想，憑著一份透著豁達的倔強，咬著牙關再直上，總會遇上命中的美好。

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Crossover掀高潮

在音樂會期間，3個單位剖白音樂路上的奮鬥點滴，周國賢分享指:「追尋夢想最緊要係搵到自己鐘意嘅嘢，並堅持到底，總有一日，其他人會睇到你嘅 talent 同努力!」

壓軸環節，是ONE PROMISE與周國賢的Crossover，搖滾獻唱掀起全場高潮。周國賢唱出影帝作《一秒拳王》的主題曲《時間的初衷》，相當熱血。

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