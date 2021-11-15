【新冠疫苗】政府專家今日商科興下調接種年齡　崔俊明料兒童接種科興或需打第三劑

▲ 科興疫苗早前已向衞生署提交申請，下調接種年齡下限至3歲，政府新冠疫苗顧問專家委員會今日下午開會商討。（經濟日報資料圖片）

科興疫苗早前已向衞生署提交申請，下調接種年齡下限至3歲，政府新冠疫苗顧問專家委員會今日下午開會商討。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為科興涉及兒童數據非常少，倡同時商討下調復必泰接種年齡，為家長提供選擇；港大感染及傳染病中心總監何栢良認為可以考慮逐步降低科興接種年齡，增加家長的接受程度。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受港台《千禧年代》節目訪問時表示，科興已發表涉及兒童接種疫苗的第一、二期數據，惟只有50多名3至5歲兒童、約80名6至11歲兒童的數據，認為數據非常少；而兒童接種復必泰的劑量為成年人三分一，但接種科興的兒童要使用成年人劑量，才能產生免疫反應，日後可能有需要接種第三針。

不過他指，雖然目前只有中國將科興疫苗的接種年齡降到3歲，但内地有超過1億兒童接種科興疫苗後，免疫反應良好，相信專家委員會有機會通過申請；建議當局應同時商討將復必泰的接種年齡限制下降，讓家長可以選擇，指接種復必泰的抗體較高，而科興的副作用較輕微。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，科興疫苗提供的第1、2期數據顯示，兒童接種疫苗後的抗體水平理想，内地降低科興疫苗接種年齡後，亦沒有太大問題，認為可以考慮逐步降低接種年齡，增加家長的接受程度。

另外，對於國泰一名由德國法蘭克福抵港的貨機機師，確診感染新冠肺炎，何栢良指近日歐洲疫情反彈，本港的風險評估機制滯後，部分地區仍然屬於中風險地區，有機組人員受感染是可以預計，認爲政府要檢討風險評估機制。

他補充，機組人員屬於高風險接觸人員，不應讓他們走入社區，建議他們抵港後到檢疫酒店檢疫7日，亦要接種第三針新冠疫苗，除了預防重症，更希望可減低病毒傳播風險，認爲他們應接種復必泰疫苗。

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責任編輯：陳正怡