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【梅艷芳】憶那些年訪問梅艷芳的日子 鄧藹霖：梅艷芳是注定嫁給香港樂壇

娛樂 12:59 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

鄧藹霖認為，梅艷芳是注定嫁給香港樂壇的。

電影《梅艷芳》終於上映了，一股懷念之情溢滿胸中。

其實，我絲毫不介意誰來演梅艷芳，亦絕不會嚴厲去忖量她演得像不像。反正梅艷芳是世上獨一無二的，即使找到跟她相貌有幾分相似的，世上也沒可能有第二個擁有像她氣質的人。王丹妮已經盡力了，我們是明白事理的，心裏倒是無限感激。

衷心感謝電影《梅艷芳》的導演兼編劇梁樂民，還有台前幕後的製作團隊，讓我們一眾Anita的粉絲，能集體回味一代巨星的風采。更可憑電影跟年輕人口述見證：「我哋香港八十年代曾有這位歌后梅艷芳！」

心中良久有個疙瘩，總不明為何梅艷芳的粉絲老是不夠張國榮和陳百強的積極，這樣蹉跎下去，世人會把她淡忘嗎？電影來得真好。

我們這輩八十年代的電台DJ是多麼的幸運啊，能經常近距離接觸一顆顆巨星。真的記不起當年共有多少次訪問梅艷芳，但清楚記得我們每次都談得很投契。

我們那個年代很單純，不存在甚麼複雜關係，只是兩個同樣是廿來歲的女生暢談心事而已，我們當然也有談愛情。我時常取笑她：「你呢個人呀，戀愛大過天，你毋須講，行入嚟你塊面發光嘅，我就知道你有拖拍嘞！」她笑得前仰後合。

很可惜，一代巨星臨終病榻時，仍等不到那個可付託的男人。也許，梅艷芳是注定嫁給香港樂壇的。

Anita，衷心感謝你讓我們的八十年代更精采！

最新影片推介：

全文刊於《經濟日報》，原題為「梅艷芳」

撰文 : 鄧藹霖

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