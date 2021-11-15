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【天氣預測】天文台料一道冷鋒會在下周初期到達　顯著轉涼部分地區最低氣溫12度【附分區氣溫】

社會 13:12 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

天文台預測今日本港地區大致多雲，下午部分時間有陽光及乾燥。（資料圖片）

天文台今日（15日）表示，東北季侯風持續影響廣東沿岸地區，早上有雲層在廣東內陸，不過沿岸天色較好。預測日間部分時間有陽光、乾燥，最高氣溫25度。展望一至兩日部分時間有陽光，日間氣溫回升，不過後期受東北季侯風補充影響，天氣稍亮。

天文台預測今日本港地區大致多雲，下午部分時間有陽光及乾燥。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。展望未來數日大致多雲，日間部分時間有陽光。下週初顯著轉涼。

根據9天天氣預報，周二（16日）至周六（20日）氣溫在21至27度，下周日（21日）短暫時間有陽光。稍後多雲及有一兩陣雨。下周天氣顯著轉涼，大致多雲，有幾陣雨，氣溫介乎17至21度，而周二早上氣溫最低12度。

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記者：余思嵐

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