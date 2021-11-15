【新冠肺炎】薛永恒指港府與內地專家正努力推動通關　創科局會與其他部門做好技術方案

▲ 薛永恒：港府與內地專家正努力推動通關，創科局會聯同其他部門做好技術方案。（經濟日報資料圖片）

港府正與內地相關部門商討通關安排，特首林鄭月娥早前曾指望明年二月可通關。創科局局長薛永恒今日(15日)出席活動後會見傳媒，提到港府一直與內地專家努力，希望推動盡快通關，局方會聯同其他政府部門的同事一同做好相關工作，亦會聽取防疫抗疫專家的意見，做好相關技術方案。

他直言，知道大家非常關心通關的安排，港府一直與香港及內地防疫抗疫專家一起共同努力，希望推動盡快通關；過程中必定嚴密審視安排，令防疫抗疫可以一同做得更好，避免為香港或內地的防疫抗疫工作，加重不必要壓力。

他補充，創新及科技局會過程中，會聯同其他政府部門的同事一同做好相關工作，亦會聽取防疫抗疫專家的意見，做好相關技術方案。

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責任編輯：陳正怡