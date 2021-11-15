【G風暴】宣萱+黃宗澤加盟反貪風暴系列　古天樂大騷內心戲

▲ 古天樂主演新戲《G風暴》將於年尾上映。（G風暴》劇照）

古天樂主演的反貪風暴系列推出已7年，當中影片包括：《Z風暴》、《S風暴》、《L風暴》、《P風暴》，以及今年除夕12月31日上映的終極篇《G風暴》。

剛剛發布《G風暴》劇情預告，當中貫穿5集、飾演廉政公署ICAC首席調查主任的古天樂今集將面對前所未有的困境；飾演G4的張智霖為保護宣萱與悍匪鬧市開槍對戰。

同樣是ICAC調查員的鄭嘉穎則面對和弟弟黃宗澤（Bosco）的親情與公義掙扎兩難局面。

古天樂反貪系列終極篇《G風暴》12月上映 宣萱黃宗澤加盟演出

▲ （G風暴》劇照）

多個爆炸場面

《G風暴》以調查國際販賣人口集團為主軸，犯案版圖牽涉到香港入境處等政府部門，涉案人物愈揭愈多，預告中充斥著多個爆炸場面，古天樂因失去身邊人而眼泛淚光，傷心欲絕地說：「我身邊的人，好像都因我而死。」情緒大受打擊。

謝天華及新加入飾演大法官的宣萱就擔任關鍵角色，謝天華疑是一切的幕後黑手，於電話中反問：「真的天真到以為可以洗白？」另一畫面看到宣萱反駁說：「我覺得你更天真！」兩人看似有著千絲萬縷的關係。

飾演G4（警方保護政要組）的張智霖就會擔負起保護宣萱的重責，展開連場槍戰。

另一邊廂，飾演海關關員的Bosco一臉不屑地問哥哥鄭嘉穎：「程sir，你不是懷疑我吧？」只見鄭嘉穎質問：「錢是哪來！」可見一直重視廉潔的鄭嘉穎今次將陷入親情與公義的決擇。

▲ （G風暴》劇照）

【G風暴】宣萱黃宗澤加盟終極篇 張智霖演G4與古天樂鬧市槍戰

宣萱黃宗澤加盟

除人物刻劃、劇情緊湊外，《G風暴》比過去有更多動作槍戰、公路飛車追逐、爆炸等場口，今集更成功申請在尖沙咀鬧市文化中心、太空館實景拍攝，動用過百臨時演員，導演林德祿指，今集終極篇所運用的槍械、武器均比過去幾集強勁：「今集用子彈的消耗等於第1至4集總數那麼多！」

反貪風暴系列電影每集的英文字母均代表不同反貪題材，如《Z風暴》的Z指Z基金黑金案、《S風暴》S指足球的博彩黑幕案、《L風暴》L指廉政公署內部紀律調查組L組小隊、《P風暴》的P指監獄貪污案，今次《G風暴》G代表G4外，亦是廉政公署內部的G小組，即臥底小組。

來到終極篇除了有古天樂、張智霖、鄭嘉穎繼續參演外，同時新加盟了宣萱、黃宗澤及馬來西亞影帝Rosyam Nor，還有張繼聰、陳靜、謝天華、夏嫣、廖啟智、盧海鵬、關禮傑、張兆輝、劉浩龍、張松枝、陳庭欣、張敬仁等演員參演。

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