【母乳餵哺】妻一個月泵過百包母乳　丈夫鋪滿枱晒冷：這樣算多嗎？

▲ 台灣一名爸爸在網上分享太太一個月泵出的母乳量。

母乳餵哺可為嬰兒提供優質營養，增強免疫力，同時有助父母與BB建立親子關係，可謂好處多多。台灣一名爸爸日前在網上分享太太泵了一個月的母乳量，一袋袋的母乳鋪滿枱面，數量多達112包，令網民不禁驚嘆：很厲害！

▲ 一袋袋母乳鋪滿兩張枱。（「爆廢公社公開版」FB圖片）

近日該名爸爸在Facebook群組「爆廢公社公開版」發帖並上載兩張照片，問道：

請問我老婆一個月擠這樣算多嗎？

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一個月泵過百包母乳

從照片中可見，一袋袋的母乳整齊地排列並鋪滿兩張枱，一共有112包。帖文一出引來過千個留言，網民驚嘆事主的太太奶量驚人，「媽媽好厲害」、「佩服這個奶量」、「強！」、「媽媽辛苦了！」

▲ 多達112包，數量驚人。（「爆廢公社公開版」FB圖片）

帖文亦引起不少媽媽共鳴，紛紛留言提醒事主多關心太太的身體狀況，「餵母乳擠奶真的很辛苦，要好好愛護你老婆，因為她真的很偉大」、「老婆營養也流失太多，記得幫她補身子」、「這些都是媽媽的營養⋯要好好慰勞老婆」。

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哺乳媽媽攝取營養的4個提醒

註冊營養師周詠苑提醒哺乳媽媽，日常飲食要特別注意碘質和維他命D的攝取，另外要避免進食濃味和退奶食物。

1. 補充足夠水份

多喝湯水，可確保身體水份充足，對製造母乳十分重要；此外，哺乳媽媽的熱量需求增加，每日需額外攝取500卡路里，留意增加進食分量同時，食物選擇方面宜多元化。

2. 缺乏碘質損害腦部發育

碘質是維持人體新陳代謝和甲狀腺功能必須的微量元素，缺乏碘質會損害嬰兒腦部發育；魚類及海產（如海蝦、蠔、青口）、雞蛋、牛奶及奶製品屬碘質食物來源；選用添加碘的食鹽作煮食，偶爾以紫菜作零食，也可增加攝取碘質；要注意，海帶所含的碘非常高，一星期不宜進食多於一次；碘質攝入過量，亦可影響正常甲狀腺功能。

3. 維他命D助骨骼成長

維他命D主要幫助骨骼成長，人體本身可透過接觸陽光，自行製造所需維他命D。若平日不常接觸到陽光，建議媽媽應從飲食上攝取維他命D，以增加母乳內的維他命D含量；牛奶、蛋黃、深海魚如三文魚、沙甸魚都含維他命D。不過，深海魚含水銀，不宜大量進食，一星期宜進食不多於兩餐，媽媽亦可透過服食營養補充劑，以攝取足夠維他命D。

4. 慎吃濃味及退奶食物

應避免飲用含咖啡因及酒精飲品，因咖啡因及酒精可透過母乳傳給寶寶；一些濃味食物或會令母乳出現該食物味道，若媽媽進食後，寶寶對母乳有抗拒反應的話，亦應減少進食。有說豬膶、乳鴿、韭菜有退奶作用，會大大減少母乳分泌，亦不建議食用。

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責任編輯：王明芳