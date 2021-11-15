【折返入境】離職外傭擬拒登機折返入境尋新僱主 資深空姐拆解可行性

「海寧，進入機場禁區後，能否不登機，即日折返入境？」友K小姐問。

「你想送機，把對方送到登機閘口，然後折返回家？」

「我家的女傭辭職，我買了機票給她，離港當日我會載她到機場。我偷聽到她想在辦理登機手續後，假裝弄錯登機時間沒上機，然後留港繼續找僱主。」

「辦理登機手續出境了，不可隨便要求折返入境。從前不可，現在新冠肺炎疫情下更加不可能。」

拿了登機證，逾時卻人影無蹤，航空公司一定會想辦法尋找沒上機的乘客。一來擔心該失蹤乘客的安全，二來擔心機上所有乘客和機組人員的安全，因恐防該乘客的託運行李載有危險物品。因此，除了卸下失蹤乘客的行李，更會考慮報警處理。

如果K小姐的女傭假裝弄錯登機時間而不登機，入境處會謹慎地查看和了解其情況。其僱主K小姐已經通知入境處該女傭離職和離港安排，相信女傭無法隨心所欲地「想留便留」。

新加坡曾有愛妻號男士為了替妻子送行，花錢買機票陪太太一同辦理登機手續，進入機場禁區，目送太太登機後，自己折返入境，結果因濫用登機證遭警方逮捕。根據新加坡「基礎設施保護法」規定，持登機證進入機場管制區後不登機，屬違法行為，可被判兩年刑期及罰款兩萬新加坡元。

有時，機場的免稅店會發售限量版商品，甚至找到市面缺貨的貨品。外國曾有一對夫妻購買機票辦理出境，原來只為進入機場禁區商店選購手提電話。

機場出境管制區屬受法律保護的禁區，不要幼稚地視為一個可隨意出入的樂園或購物點。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「不能隨意出入機場」