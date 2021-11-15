【一生最愛】無悔嫁癌末男友做3個月短命夫妻　情深妻守寡20年全因亡夫一封信

▲ 日本一名女子無悔嫁給癌末男友，即使只做3個月短命夫妻。

夫妻都希望能廝守一生，只是敵不過命運。日本一名情深女子嫁給癌末男友，即使只做了3個月短命夫妻，丈夫便離世，她仍無悔陪丈夫走到生命終點。20年過去，她至今一直獨身，亡夫留下的一封信成為她向前走的最大力量。

早前日本綜藝節目《可以跟你回家嗎》來到年近60歲的女子Takako的家，她既有一份全職工作，也是一間私房菜居酒屋的老闆娘。Takako的父母早年離世，17歲的愛犬也去世了，她獨居於雙親留下的兩層大屋。屋內有電梯，因Takako媽媽當年患有腦梗塞，行動不便需要坐輪椅，爸爸特意將樓梯改裝成電梯，方便媽媽出入。

堅持與癌末男友結婚

之後攝製隊跟著Takako來到2樓，看到祭壇供奉著一個遺照看來英俊年輕的男子。Takako指這是她的亡夫，她娓娓道出與丈夫相遇相知到天人永隔的經歷。Takako的丈夫Yoshihiro比她年輕3歲，二人曾經是市場調查公司的同事，拍拖差不多6年。他們都很投契，價值觀相近，甚至口味一致，二人一起的感覺非常好。

Takako憶述男友求婚那年正是一月份，他們原打算在夏天舉辦婚禮。不過，男友4月時開始感到身體不適，經檢查後驚悉自己患上肝癌，而且已是末期，只餘下3個月左右壽命。男友於6月1日入院時，他們還沒註冊結婚，Takako想到只有成為他的妻子，院方才會第一時間跟她商量，告訴她病情及治療方法等，因此決心與男友結婚。

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夫妻向日葵的約定

有一段時間丈夫恢復得不錯，能夠回家療養，可是他有一天半夜在家裡倒下來，最終仍搶救不治，不幸於9月13日離世，終年36歲。當時二人只結婚約3個月，Takako並沒有後悔︰

即使知道他不久人世，我只想一直與他在一起……

她當時心裡想「再也沒有這麼喜歡的人了」、「如果我不結婚的話，將來一定後悔」。

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丈夫離世20年匆匆過去，祭壇前擺放了一個以木相架存放的信件，這是丈夫留給妻子的一封信。Takako說丈夫入院時剛好是向日葵盛開的季節，向日葵的花語是「永遠在一起」，於是她每天買向日葵探望丈夫，從那時開始就很喜歡向日葵。丈夫在醫院寫下一封感謝信給她，畫了向日葵，並寫道︰

一直以來謝謝你有精神的笑容和溫柔的話語，這是一份微薄的謝意，就把我畫得最好的一幅畫送給你。

開店為丈夫圓夢

即使20年過去，想起丈夫留給她的說話，她依然感動落淚。當年病重的丈夫來不及準備結婚戒指，她現在一直戴著丈夫的遺物戒指，當作護身符。雖然她曾經怨恨命運不公，但仍奮力向前，決定做些丈夫想做的事。

丈夫生前曾說將來要放些喜歡的音樂，開一間能做出美食的店，「上了年紀我們能開那樣的店就好了」。於是Takako與朋友合資開了一間私房菜居酒屋，她覺得算是實現了丈夫的夢想，也把丈夫珍藏的爵士樂唱片好好保存下來。她現在感到很幸福，總是想「也許是丈夫在庇佑著我」。

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責任編輯：王明芳