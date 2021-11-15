  • 24°C
香港時間 : 20211115日 (週一) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一生最愛】無悔嫁癌末男友做3個月短命夫妻　情深妻守寡20年全因亡夫一封信

親子 14:05 2021/11/15

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

日本一名女子無悔嫁給癌末男友，即使只做3個月短命夫妻。

夫妻都希望能廝守一生，只是敵不過命運。日本一名情深女子嫁給癌末男友，即使只做了3個月短命夫妻，丈夫便離世，她仍無悔陪丈夫走到生命終點。20年過去，她至今一直獨身，亡夫留下的一封信成為她向前走的最大力量。

早前日本綜藝節目《可以跟你回家嗎》來到年近60歲的女子Takako的家，她既有一份全職工作，也是一間私房菜居酒屋的老闆娘。Takako的父母早年離世，17歲的愛犬也去世了，她獨居於雙親留下的兩層大屋。屋內有電梯，因Takako媽媽當年患有腦梗塞，行動不便需要坐輪椅，爸爸特意將樓梯改裝成電梯，方便媽媽出入。

堅持與癌末男友結婚

之後攝製隊跟著Takako來到2樓，看到祭壇供奉著一個遺照看來英俊年輕的男子。Takako指這是她的亡夫，她娓娓道出與丈夫相遇相知到天人永隔的經歷。Takako的丈夫Yoshihiro比她年輕3歲，二人曾經是市場調查公司的同事，拍拖差不多6年。他們都很投契，價值觀相近，甚至口味一致，二人一起的感覺非常好。

Takako憶述男友求婚那年正是一月份，他們原打算在夏天舉辦婚禮。不過，男友4月時開始感到身體不適，經檢查後驚悉自己患上肝癌，而且已是末期，只餘下3個月左右壽命。男友於6月1日入院時，他們還沒註冊結婚，Takako想到只有成為他的妻子，院方才會第一時間跟她商量，告訴她病情及治療方法等，因此決心與男友結婚。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

最新影片：過多蛋白質或加速鈣質流失 營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」

夫妻向日葵的約定

有一段時間丈夫恢復得不錯，能夠回家療養，可是他有一天半夜在家裡倒下來，最終仍搶救不治，不幸於9月13日離世，終年36歲。當時二人只結婚約3個月，Takako並沒有後悔︰

即使知道他不久人世，我只想一直與他在一起……

她當時心裡想「再也沒有這麼喜歡的人了」、「如果我不結婚的話，將來一定後悔」。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

丈夫離世20年匆匆過去，祭壇前擺放了一個以木相架存放的信件，這是丈夫留給妻子的一封信。Takako說丈夫入院時剛好是向日葵盛開的季節，向日葵的花語是「永遠在一起」，於是她每天買向日葵探望丈夫，從那時開始就很喜歡向日葵。丈夫在醫院寫下一封感謝信給她，畫了向日葵，並寫道︰

一直以來謝謝你有精神的笑容和溫柔的話語，這是一份微薄的謝意，就把我畫得最好的一幅畫送給你。

開店為丈夫圓夢

即使20年過去，想起丈夫留給她的說話，她依然感動落淚。當年病重的丈夫來不及準備結婚戒指，她現在一直戴著丈夫的遺物戒指，當作護身符。雖然她曾經怨恨命運不公，但仍奮力向前，決定做些丈夫想做的事。

丈夫生前曾說將來要放些喜歡的音樂，開一間能做出美食的店，「上了年紀我們能開那樣的店就好了」。於是Takako與朋友合資開了一間私房菜居酒屋，她覺得算是實現了丈夫的夢想，也把丈夫珍藏的爵士樂唱片好好保存下來。她現在感到很幸福，總是想「也許是丈夫在庇佑著我」。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【為母則強】不離棄中風老公頓成經濟支柱　「筋肉媽媽」賺錢買樓︰每天只哭1分鐘
13:12 2021/10/01
【為母則強】不離棄中風老公頓成經濟支柱　「筋肉媽媽」賺錢買樓︰每天只哭1分鐘
【非卿不娶】愛情長跑10年女友突患淋巴癌 暖男不離不棄堅持提早舉辦婚禮
13:18 2021/09/07
【非卿不娶】愛情長跑10年女友突患淋巴癌 暖男不離不棄堅持提早舉辦婚禮
【不離不棄】丈夫遇車禍變極重度殘障　妻子辭工照顧嘆壓力大：難以休息
18:30 2021/05/31
【不離不棄】丈夫遇車禍變極重度殘障　妻子辭工照顧嘆壓力大：難以休息

你可能感興趣

【為母則強】不離棄中風老公頓成經濟支柱　「筋肉媽媽」賺錢買樓︰每天只哭1分鐘
13:12 2021/10/01
【為母則強】不離棄中風老公頓成經濟支柱　「筋肉媽媽」賺錢買樓︰每天只哭1分鐘
【非卿不娶】愛情長跑10年女友突患淋巴癌 暖男不離不棄堅持提早舉辦婚禮
13:18 2021/09/07
【非卿不娶】愛情長跑10年女友突患淋巴癌 暖男不離不棄堅持提早舉辦婚禮
【不離不棄】丈夫遇車禍變極重度殘障　妻子辭工照顧嘆壓力大：難以休息
18:30 2021/05/31
【不離不棄】丈夫遇車禍變極重度殘障　妻子辭工照顧嘆壓力大：難以休息
夫妻之道 家庭關係 拍拖 結婚 肝癌 日本 綜藝節目

最高瀏覽

【救人慘死】中年婦情緒激動跳樓輕生　24歲消防員飛撲救人同墮樓慘死
11:55 2021/11/14
【救人慘死】中年婦情緒激動跳樓輕生　24歲消防員飛撲救人同墮樓慘死
【神秘手勢】16歲少女遭綁架狂比「540」手勢　路人見求助暗號立即報警成功救人
11:47 2021/11/09
【神秘手勢】16歲少女遭綁架狂比「540」手勢　路人見求助暗號立即報警成功救人
【苦盡甘來】長子理大畢業次子成家立室　羅霖用一層樓供美國讀書︰知識係一世
13:48 2021/11/14
【苦盡甘來】長子理大畢業次子成家立室　羅霖用一層樓供美國讀書︰知識係一世