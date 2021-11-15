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【明星創業】謝安琪成立生活選物品牌　Kay開直播答謝粉絲支持

娛樂 13:49 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

謝安琪（Kay）成立生活選物品牌。

謝安琪（Kay）日前宣布成立個人生活選物品牌Kaytiquette，品牌取自Kay的名稱結合解作禮儀的etiquette而來，並會與不同設計師進行合作企劃。

最新影片推介：曾志偉專訪

推出「法式浪漫」服裝系列

在昨日（14日），品牌與本地設計師Rex Ko合作，推出首個以「法式浪漫」為主題的服裝系列。

在日本文化服裝學院主修女裝時裝設計的Rex Ko ，多年前設立個人品牌Luddite，主打男裝設計，今次與Kay一拍即合，共同構思出全新女裝系列，除了為Kaytiquette打響頭炮，更是Rex首個全女裝設計系列。

由於反應太踴躍，網站的伺服器更一度被「打爆」，並由Kay開Live親自答謝大家熱情支持。

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Kay視品牌為籌備已久的夢

Kay表示，Kaytiquette是她籌備已久的夢：「Kaytiquette是由我和不同設計師共同編寫的一本小書，每個Episode承載不同的生活概念和選物。」

她續指：「我一直很珍重人與人之間，人與自然環境之間，人與自己的內心之間等，所有連結和情感，希望透過Kaytiquette這個平台，與大家一同欣賞細閱，我一直很喜歡的設計師們的創作理念──以大自然和人作為設計的軸心，陸續推出不同Episodes，寄望這本小書可以靈感不絕，故事發展下去會越來越精彩，也越來越豐富多元。祝大家開卷快樂。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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