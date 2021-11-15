【周末好去處】三棟屋博物館大翻新　聲音導航非物質文化遺產展覽  

▲ 三棟屋博物館全新互動展覽，周末不妨逛逛。

近年香港博物館愈見進步，除了有全新的M+，舊有的博物館及藝術館也增加更多不同類型的展覽，吸引力比以往更高。連荃灣的三棟屋博物館亦經過翻新，引入全新主題及展品，值得再次重訪。這個在地鐵站旁、有二百多年歷史的客家圍屋是法定古迹，於1987年重修成博物館，開放予市民參觀。在2016年6月變成香港非物質文化遺產中心，透過教育和推廣活動，提升公眾對非物質文化遺產的認識和了解。

▲ 博物館請來經驗豐富的獅頭紮作師傅許嘉雄，即場示範如何由竹紮成獅頭。（張頌婷攝）

聲音導航介紹非遺

非遺辦事處於2020年底展開大型展覽更新工程，除了重新規劃中心的展示空間外，亦展開一個全新展覽系列《循聲覓道－香港非物質文化遺產》。邀請本地建築師及藝術家蕭國健（Stanley）擔任客席策展人，以及本地約30位非遺傳承人參與製作。

展覽的靈感源自倫敦的V&A Museum，Stanley說：「之前曾去過一個關於大衞寶兒的展覽，用上一些特別的感應播音器，讓聲音集中在一點，觀眾走過就可聽到如現場般的聲效，極為精采。在三棟屋視察時，身在如迷宮般的圍屋之中感覺很迷失，抬頭只看到天空，但卻聽到四處傳來的雀鳥叫聲、風聲等，相當奇妙，於是決定以聲音作為主導。展覽的英文名為《Lost and Sound》，就是這個意思。」

▲ 展覽分佈在巷弄之中的17間小屋，參觀如尋寶般的體驗，相當新穎。（張頌婷攝）

拆解每個工序

在香港超過480項的非遺之中，展覽精選了約40個項目作深入介紹，Stanley稱要篩選也相當困難：「其實有很多有趣的項目都很想放進去，例如廣東話，不過實在很難去表達。這40個項目主要分成3個部分，包括《香港節慶與民間工藝》、《日常．非常》及《三棟屋與傳統鄉村文化》，放在17間橫屋及房舍之中，讓觀眾可以自行發掘。」

有別於以往沉悶的展示，只將完成品放在展櫃之中，今次展示方式有新突破。大部分項目也請來專業師傅去解說，除了拍攝成短片說明，更將工序及製作步驟逐層解構，令整件事更加立體及完整，觀眾亦更容易去理解。

▲ 我們日常生活常接觸到白鐵，展覽中細緻地解釋了各種用品及摺法。（張頌婷攝）

▲ 這一幅馬賽克牆身，走近可聽到各種節慶的人聲。（張頌婷攝）

四方八面聲音展覽

三棟屋入口左右兩旁各有一個導覽室，有短片、互動遊戲及顯示屏，細看香港每個非遺項目。中心保留以往的圍屋棋盤格局，雖然格局四方對稱，但走在其中似迷宮。建議可先到位於後天街左上方的展覽廳，然後再走左天街及右天街的橫屋，最後到中間的房舍參觀，就能有系統地欣賞。

展覽廳介紹了香港節慶與民間工藝多項非遺，如木雕神像、舞麒麟、太平清醮等，最矚目是請來做獅頭紮作的許嘉雄師傅，將5款最常見的獅頭，由最初的工序開始到完成品，足足25個獅子頭放在眼前，猶如一幅打卡牆，極為震撼。

展廳中亦加入了很多聲效元素，以「嗓」、「器」、「軀」、「景」4類聲音串運，正在觀看的同時，耳邊就會傳來叮叮噹噹或是人聲，可能是師傅們工作時工具碰撞敲打的聲響，或是節慶時的喧鬧聲，如走進他們的工作室及置身現場一樣，充滿臨場感。

▲ 許師傅將25個獅頭牆並列，五色代表了張飛、劉備、關羽等歷史人物。（張頌婷攝）

▲ 在八音展館中，可以聆聽每個樂器的響聲。（張頌婷攝）

特製花牌打卡位

而在《日常·非常》，各項非遺項目遍布各間橫屋，可以逐間去探索，甚有尋寶feel。當中必看由元朗李炎記花店主理的花牌紮作，訪問當日更有負責人李翠蘭及黎俊霖師傅講解。蘭姐說：「花牌這個傳統技藝，以前大時大節在新界區見得多，今日已買少見少。這個花牌是度身訂造，跟傳統做法有點不同，我們多以整幅去做，今次為了遷就場地，拆解成多個部分，花了足足一星期才做好。」

平時花牌都掛得高高的，今次反傳統放在地上，觀眾可以走進花牌中打卡，更能近距離細賞蘭姐與黎師傅的手藝。文字都由蘭姐親自手寫，龍柱上的邊位做得極細緻，中間的孔雀頂手亦是逐塊逐塊繪畫紮成，工藝極為細膩。展館後方亦介紹了花牌製作過程，如寫大字、摺花、製作配件、上棚等。

除了有日常生活常接觸到的麻雀牌、白鐵器具、點心及蒸籠等製作技藝，亦有較為少見如廣彩、潮州糖塔、手托木偶粵劇、八音等。配合聲音及影片，比起單看文字解說，更能留下深刻印象。每一個展館的形狀及展示方式亦與該項目有關，如潮州糖塔的入口為塔形、麻雀牌製作則是象徵性的綠白色。

▲ 李翠蘭是李炎記第二代花牌紮作工藝傳承人，做了超過半世紀。（張頌婷攝）

互動學習砌磚鋪瓦

三棟屋中軸綫4間主要的獨立房舍，本身為陳氏4位兒子的居所，現時展出三棟屋的歷史脈絡、建築特色、香港傳統鄉村的人生禮儀及飲食文化，資訊豐富而且有不少互動遊戲。中間是陳氏祖堂，右上角第一間是陳氏長房故居，展出了當年的寢室及家居布置，像時光倒流般回到過去，更請來了村長拍短片話當年。

另一棟則以「民居」為主題，除了講解客家鋪瓦方法，更放有多塊仿製建築材料，可以學習傳統的「三順一丁」方式的鋪砌青磚，以及如何逐塊瓦片鋪上屋頂。原來當中涉及很多學問，建築理念、設計布局、選材用料、建造方式及修繕技藝等都相當講究，可說是前人的民間智慧。還有民食及民俗不同主題，包括盆菜、丁燈等，亦值得慢慢細看。

入場免費，館方更將於12月周末舉行「再覓非遺」尋樂日，有獅頭紮作示範、繪本故事劇場、製作中藥植物香囊、迷你長衫摺紙及猜燈謎遊戲等，可親子同樂欣賞香港的非物質文化遺產。

▲ Stanley特別設計的舖瓦遊戲，親手體驗傳統客家民居的建造方法。（張頌婷攝）

▲ 陳氏長房故居中有昔日的家居布置，古舊文物仍相當完整。（張頌婷攝）

香港非物質文化遺產中心

地址：荃灣古屋里二號三棟屋博物館

電話：2411 2001

開放時間：星期一、三至日10am-6pm，逢星期二休館，免費入場