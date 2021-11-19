【靚太安樂窩】為子女打造舒適居住就學環境　父母豪裝千呎單位打造和諧自然家居

▲ 設計師將玖瓏山綠意盎然、安穩幽靜的天然優勢融入單位家居設計。

如果屋苑位處高地，四周環境闊寬恬靜，單位坐擁開揚景觀，相信住在這裹身心必定悠然舒暢。有設計師看中這天然優勢並轉化成家居設計的創作靈感，以「林中鳥居」為題，打造和諧自然、充滿叢林感的安樂窩。

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屋主一家四口住在玖瓏山一個958呎三房二廳單位，裝修前只有簡單設計，未能將單位優勢呈現出來。設計師以大自然作為靈感，將輕奢現代風結合樹木元素，同時滿足戶主對居家工作及子女玩樂空間的需求，還原自然氛圍，為戶主一家塑造一個舒適清新又實用的家。

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客飯廳

以弧角元素貫穿屋內每一個位置，因此將大量曲線、弧形等樹葉意象融入客飯廳的設計，配上金屬櫃體、石紋牆面等裝潢及家居擺設作點綴。另外，以帶有水波紋的楓木造型天花區分客廳工作區，以滿足戶主居家工作需求。

房間

由於戶主希望孩子可擁有兼備學習及娛樂功能的空間，因此設計師將兒子房、女兒房劃分成上層為「高架睡床」、下層為『收納玩樂』。

兒子房以「樹下的小天地」為延概念，以綠色為主色配搭兩種淺色系木飾面，更特不規則形狀的書架擺放圖書和玩具。而女兒房以「林中盛開的小紅花」為題，以粉紅色為主配搭圓弧造型元素及花瓣樓梯造型，增添可愛感。

主人房以米白色配木系為主，以深藍色寢室用品及實木衣帽間明確劃分功能區與休息區。

工程詳情：

(廚廁沒有重新裝修)

裝修時間為5個月，而裝修費用：$120萬，當中包括：傢俬訂造連安裝、電力工程、泥水及油漆工程、前期及雜項項目及油漆工程等。

資料提供:Am PLUS Interior Designs

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責任編緝：張懿慧