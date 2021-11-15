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【疫下就業】政府臨時職位成入職公務員跳板　有畢業生任職約半年成功投考EO

社會 13:34 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

左起： 王灝文/ 陳芷恩 （林宇翔攝）

為紓緩疫情下的失業情況，政府的兩輪創造職位計劃至上月底共創造約6萬個職位，其中約4萬個職位已入職。有畢業生受聘於政府開設的非公務員合約臨時職位約半年後，成功入職二級行政主任（EO）；亦有受聘的年輕人成功由私人市場轉職政府機構。

公務員事務局首席助理秘書長梁嘉盈指，曾於政府部門任職合約工，對投考公務員存在優勢。

實戰半年 助面試提出見解

疫情下政府共撥132億推出兩輪創造職位計劃，創造約6萬個職位，當中約一半是由政府直接開設的有時限職位，包括行政服務助理和支援服務助理等。現職灣仔民政事務處二級行政主任的王灝文，去年畢業初期求職不果，便嘗試投考為期一年的行政服務助理，於10月入職在職家庭及學生資助事務處，處理日常總務及辦公室管理等工作。

他憶述，在職期間政府就扶貧政策增聘大量人手，自己與同事一起為新同事尋找新辦公室，由鋪電話綫、桌椅及水機等都一手包辦，成功安頓同事後獲很大成就感。他於今年5月成功投考二級行政主任，坦言此前約半年工作經驗，讓自己面試時可提出很多見解，形容有很大幫助，同時感恩作為畢業生也可獲得在政府工作的實際經驗。

現職土木工程拓展署二級行政主任的陳芷恩，畢業後在私人公司工作近兩年，認為自己更享受於有系統及有發展空間的環境工作，便辭職轉投計劃下的行政服務助理，在政府檔案處協助推行電子檔案管理系統計劃，並於今年6月成功投考二級行政主任。

辭任私人公司 轉投政府工

她指，當初轉為合約工要很大勇氣，但因相信這對加入政府有很大幫助，便決定離開；又坦言慶幸考上行政服務助理，才可獲現時的工作。

公務員事務局首席助理秘書長梁嘉盈表示，沒統計多少人參與計劃後考入公務員，但認為曾任政府部門合約工均會有優勢，因較熟悉政府工作流程及環境，相信面試表現會更好。她又表示，餘下約2萬個未入職的職位類型廣泛，如食環署及康文署會透過計劃聘請員工落實政府場所的抗疫措施，而發展局亦會資助私營企業聘請工程、建築和規劃界畢業生等，相關招聘會陸續進行。

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記者：黃小冰

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