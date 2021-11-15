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【校長專欄】泡泡板風靡背後的數學遊戲 亞小校長：小孩從不需被逼玩遊戲

育兒經 16:09 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

小孩子從來不需要被逼去玩遊戲，遊戲能充分開啟小朋友對學習的主動性。

早上在校門迎接同學，遠處見到一位一年級同學和媽媽歡蹦帶跳的給了我一封窩心的來信，令人清風送爽。看到小孩子喜愛上學，在家又有快樂的親子遊戲時間，心中滿滿的欣慰。

遊戲對小朋友成長的確重要，「玩」是孩子的天性。從遊戲中，小朋友既學習如何成功，也學習接受失敗，是建立小朋友逆境商數(AQ)的方法；而在群體遊戲中建立的情感結連，更讓孩子們從小建立良好的友伴關係，學習和別人溝通相處；遊戲亦能建立小朋友的策略思維及邏輯推理。

可貴的是，小孩子從來不需要被逼去玩遊戲，遊戲能充分開啟小朋友對學習的主動性，大家試想，小孩子被大老虎追逐，他一定會快跑，但孩子們看到美麗的蝴蝶在前面的花叢起舞也會向前飛奔，我們希望孩子在學習中遇上大老虎還是翩翩蝶舞？

說到遊戲，近來坊間街頭巷尾都見到的泡泡板，很多小朋友一見就愛不釋手，同學們來校長室找我談天，一看到泡泡板就拿在手中把玩不停，問到同學們喜歡它的原因，有的說是因為泡泡板色彩鮮艷吸引、有的表示逐粒按下泡泡很解壓、特別是對觸感敏銳的同學，這個玩意更加療癒。

學生撰寫感謝卡給校長。

其實我們還可以用這個泡泡板創作數學遊戲，遊戲俗稱搶２４，玩法很簡單，兩位玩者對奕，每位玩者每次可按下１到３粒按鈕，按到０者為勝。取勝策略其實和除法有關，試想１＋３，２＋２都是總和為４的組合，只要遊戲的總數能被４整除，便可邀請對手先按，他按１你按３、他按２你按２、他按３你按１，每個回合之後的總和一定是４，這樣你就是最後按到０的人了。

當然這遊戲有很多變化，就如泡泡板的總數如果不能被４整除，我們便要做先按的那位，先將總數變為能被４整除的數字。又如我們想讓小孩子推想５的整除性，便可將遊戲變化一下，規則變為每次可按下１到４，遊戲既千變萬化，又可建立友誼和親子關係，更讓小朋友在不知不覺間建立數學邏輯及策略思維，是不是很有趣？快和你的朋友、孩子來一次愉快的遊戲吧！

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撰文 : 鄭家明校長 亞斯理衛理小學

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